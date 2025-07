Cómic: cinco grandes wésterns para disfrutar este verano

Seguimos con nuestras recomendaciones de lecturas veraniegas y pocas cosas hay tan estivales como el wéstern, sobre todo porque durante muchísimos años RTVE programaba películas del género a la hora de la siesta. Lo curioso es que, mientras en el cine, los wésterns casi han desaparecido (con honrosas excepciones), en el cómic el género sigue triunfando. Por eso vamos a recomendaros cinco wésterns publicados por Norma editorial, con los que vuestro verano será mucho más emocionante y divertido.

En ese convulso escenario es donde nuestro protagonista, que no es sino una versión de ese Hombre sin Nombre de la Trilogía del dólar, aparece en Kansas persiguiendo a un predicador, Markham, que va atizando esa hoguera de odios entre los dos bandos , al mismo tiempo que aprovecha el caos que causa para cometer sus horribles crímenes sobre todos aquellos que se desvían del camino de dios (o del suyo).

La historia se ambienta en un momento decisivo de la historia de Estados Unidos, en 1854, cuando el Gobierno americano creó dos nuevos estados, Kansas y Nebraska. Los ciudadanos de ambos estados podían decidir si eran esclavistas o no... Nebraska se unió a las tesis abolicionistas del norte mientras que Kansas se convirtió en escenario de una lucha sin cuartel entre ambos bandos . Un escenario que fue uno de los múltiples elementos que acabarían desencadenando la Guerra Civil, el 12 de abril de 1861.

'La verdadera historia del Far West: Little Big Horn'

Portada de 'La verdadera historia del Far West: Little Big Horn'

Norma está publicando la interesante serie La verdadera historia del Far West, en la que grandes autores, asesorados por historiadores, nos descubren la historia real de los personajes que forjaron las leyendas del Oeste Americano. Y tras un primer episodio protagonizado por Will Bill Hicock, ahora se publica Little Big Horn, de los guionistas Luca Blengino y David Goy (que han contado con el asesoramiento del historiador Farid Ameur) y el dibujante Antonie Giner Belmonte.

La historia del mítico George Armstrong Custer (1839-1876),Teniente Coronel del 7º de caballería que ha pasado a la historia por su derrota en la Batalla de Little Big Horn (25-26 de junio de 1876), en la que unos 3.000 guerreros de las tribus lakota, cheyenne y arapahoe aniquilaron a 268 soldados estadounidenses, incluido el propio Custer.

Durante décadas, Custer fue considerado un héroe, pero a partir de 1960 se volvieron las tornas. Y es que, como nos recuerda este cómic, Custer, era un arrogante y temerario oficial que estaba obsesionado con su aspecto físico y odiaba a los indios. Eso le llevó a cometer varios errores graves, el primero y fundamental, ordenar el ataque sin conocer las fuerzas a las que se iba a enfrentar. El segundo, dividir sus fuerzas en tres grupos, lo que les hizo todavía más débiles.

Además, el cómic nos explica los antecedentes de esta guerra india, y es que Custer y el 7º de caballería descubrieron que en las colinas negras, un lugar sagrado para los indios, había un gran yacimiento de oro. Como los indios se negó a venderles esas tierras, el Gobierno decidió quitárselas. Desgraciadamente, tras la derrota de Custer, Estados Unidos tuvo la excusa perfecta para aniquilar a los indios o encerrarlos en las reservas y, por supuesto, quitarles sus tierras sagradas. En 1980 el Tribunal Supremo reconoció que les habían quitado esas tierras de forma ilegal y el Gobierno les llegó a ofrecer 757 millones de dólares de indemnización, que los indios nunca aceptaron, ya que eso supondría aceptar también que habían cedido su tierra sagrada. Un cómic espectacular, que es casi como una película. La traducción es de Alfred Sala.