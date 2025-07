¿Los paneles solares pueden aumentar la temperatura de las ciudades? Te lo explicamos

Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por titulares que ponen en entredicho las energías renovables porque, según afirman, las placas solares aumentan la temperatura de las ciudades y solo recogen el 20% de la energía. Las publicaciones se basan en un estudio que concluye que los paneles fotovoltaicos en los tejados calientan y enfrían las ciudades. Con la ayuda del Instituto de Tecnología Química, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), analizamos los efectos de esta energía renovable cuyos beneficios están "fuera de toda duda" para la comunidad científica.

"Una investigación científica desmonta las renovables: revela que los paneles solares suben la temperatura y sólo recogen el 20% de la energía", señala el titular de un artículo en un portal web por el que nos habéis consultado. En un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 1 de julio leemos que "arrancan olivos para poner paneles solares y resulta que los árboles bajan la temperatura y los paneles solares la suben".

El calor depende del material y del color de la superficie

Pablo P. Boix, investigador del Instituto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC), explica a VerificaRTVE que "el uso de paneles solares puede aumentar ligeramente la temperatura superficial comparada con algunos tejados de referencia sin paneles fotovoltaicos". En cambio, esto no tiene por qué traducirse necesariamente en un aumento de la temperatura en el edificio donde se instalen, porque el panel puede actuar como un "doble techo" que "apantalle el calor en la planta inmediatamente por debajo", argumenta. Además, "la energía que no se absorbe no tiene que generar calor necesariamente, pues parte de esa radiación puede reflejarse", añade este experto. Boix afirma que los paneles solares fotovoltaicos "solo pueden aprovechar" algunos de los diferentes colores que componen la luz solar. Detalla que, por ejemplo, "las energías más bajas, como las infrarrojas, no pueden usarse para generar electricidad y producen calor de forma irremediable".

03.24 min Verifica RTVE explica dudas sobre proyectos fotovoltaicos

En cuanto al material, Pablo P. Boix sostiene que los paneles convencionales de silicio pueden superar el 20% y que, en dispositivos optimizados en el laboratorio, este material "puede alcanzar eficiencias por encima del 27%". Sin embargo, reconoce que estas instalaciones no pueden superar el 33% de conversión en energía. Es lo que se conoce como el límite de Shockley-Quesseir. Tal y como señalan la plataforma investigadora de la Comisión Europea y el experto del ITQ, por encima de dicho porcentaje, los paneles de silicio no pueden convertir energía eficazmente. No obstante, Boix indica que existen "nuevas tecnologías emergentes" como las basadas en perovskita que alcanzan una cifra equivalente, "pero con procesos de fabricación más permisivos y mucho menos energéticos".