'Hombres íntegros': la película mexicana que cuestiona la inmadurez de la sociedad joven

Hace un día caluroso en Madrid y el espacio cultural de Matadero se luce para acoger la proyección de Hombres íntegros, película donde el cine mexicano expone un drama juvenil de la mano del director Alejandro Andrade y el actor Andrés Revo, protagonista de esta historia con la que debuta en el cine. El largometraje, que ya está disponible y cuenta con la participación de RTVE, ha cosechado múltiples premios en algunos festivales de cine latinoamericanos y, ahora, llega a España.

Una mirada hacia las dudas de un adolescente sobre su propia sexualidad que acaban llevándole a cruzar una línea que le cambiará la vida para siempre. México presenta una historia donde el autodescubrimiento, la presión social y la locura exacerbada de la juventud acaba en un callejón sin salida: cometiendo un crimen.

Andrés Revo, un joven actor mexicano que debuta en el cine con este largometraje que le ha hecho reflexionar: "Para mí, un hombre íntegro es un hombre coherente, un hombre fiel a sí mismo. Este [su personaje] creo que no lo es. No es fiel a sí mismo y se acaba traicionando y acaba teniendo estas incoherencias. Al final, se trata de llevar tu vida con la mayor coherencia posible ".

"No era necesario retratar tanta violencia"

Drogas, sexo, delitos... Los jóvenes que protagonizan esta historia se ven envueltos en una vida frenética que les lleva al alcoholismo recurrente, el consumo de drogas y a la obsesión por el sexo, pero, ¿hubo algún tipo de duda sobre añadir estas temáticas?: "Fue un proceso de escritura bastante largo. Hubo muchas versiones del guion. Aunque la dureza está en la historia, tratamos de no ser gráficos. Las escenas más duras, en realidad no las ves. Entonces cuidamos mucho eso y también los cuidamos a ellos, porque la mayoría de ellos eran actores nóveles. No es necesario retratar tanta violencia cuando se puede entender de otras formas", indica Andrade.

"La violencia es más que un golpe, más que una cachetada. También son palabras, chistes y cosas pequeñas que al final pueden desencadenar en algo", señala el cineasta. Además, anima a que "la gente saque estos temas y reflexionemos" a través de la película, incluso, va más allá: "Es una buena invitación para que padres vayan con sus hijos adolescentes y hablen de unos temas que a lo mejor sean un poco incómodos pero que hay que hablarlos", apunta.