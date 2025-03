El grupo parlamentario de Vox en Navarra se disuelve tras la salida de una diputada por discrepancias con el partido

La Mesa del Parlamento de Navarra ha designado este jueves a Maite Nosti parlamentaria no adscrita y, en consecuencia, ha declarado la disolución de la agrupación parlamentaria de Vox. Nosti, que era hasta ahora una de las dos parlamentarias del partido en la Cámara navarra, ha pedido este miércoles su salida del grupo parlamentario de Vox por discrepancias con la dirección nacional. Tras esta decisión, la formación deja de contar con al menos dos personas, un requisito para su continuidad en la Cámara.

Según la formación, esta no supone una pérdida importante para su estructura territorial. "Quien piense que alguien en Navarra votó a Vox por ella, va listo", han recalcado fuentes del partido, que han subrayado que Nosti no formaba parte de la estructura orgánica del partido. Además, Vox ha señalado que Nosti "iba por libre" y que ya se le había dado un "ultimátum" desde Madrid.

Con la salida de Nosti, Emilio Jiménez queda como único integrante del grupo mixto . Además, la Mesa ha encargado a los servicios jurídicos la emisión de un informe sobre el estatus de Nosti como no adscrita y las consecuencias que pueda tener en la organización del trabajo de la Cámara.

La formación ha condenado todo terrorismo "sea cual sea", pero considera que no puede "caer en el error de aceptar esta fórmula que, empleada con mala fe por PSOE y Bildu, en la práctica solo pretende difuminar el terror y la violencia masiva de ETA en Navarra y el resto de la nación".

Las discrepancias entre Nosti y Vox radican en el voto favorable de la diputada a una declaración del Parlamento Foral con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo. Esto es algo con lo que el partido había mostrado su disconformidad en un comunicado este miércoles, donde señalaba que no pueden "apoyar un texto que equipara en Navarra a las víctimas de ETA con todas las víctimas del terrorismo yihadista o de cualquier otra tipología".

Mantendrá su escaño para "contrarrestar" el rumbo ideológico del partido

Por su parte, Nosti, en una comparecencia previa al pleno del Parlamento de Navarra de este jueves, ha afirmado que mantendrá su escaño porque considera que el "rumbo ideológico" del partido "no es el más adecuado" y entiende que su responsabilidad es aportar su "granito de arena para contrarrestarlo". No obstante, al pasar a ser parlamentaria foral no adscrita, Nosti pierde los cargos y puestos que desempeñaba en representación de la agrupación de Vox, de la que era portavoz.

Para ella, en la Comunidad Foral, los afiliados de Vox han tenido "dificultades" que a su juicio "no deberían haber ocurrido". "Es cierto que en todos los partidos existen problemas, pero cuando fui parlamentaria entendí que era mi responsabilidad tratar de resolverlos", algo que, según ha declarado, no se le ha dado oportunidad de hacer.

En este sentido, ha indicado que las discrepancias entre el Comité Ejecutivo provincial y los parlamentarios "son abismales" y que en la Ejecutiva tienen "la ideología que parece nueva de Vox" y los parlamentarios "tenemos la ideología que teníamos cuando entramos aquí".

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha señalado que en ocasiones anteriores ya ha habido otros casos de parlamentarios no adscritos y de ruptura de grupos, pero en la pasada legislatura el nuevo Reglamento de la Cámara introdujo novedades en la regulación de estas situaciones.