Murcia suspende las clases en once municipios por las lluvias y manda una alerta por la apertura de la presa Argos

Las calles de Lorca, en Murcia, se han convertido este jueves en auténticos ríos. El episodio de intensas lluvias, que azota parte del este y sur de la península, ha provocado inundaciones en varios municipios de la región. El 112 ha enviado un Es-Alert a las 21.11 horas hasta las 23.59 para avisar de la apertura de las compuertas de la presa Argos. "En ningún caso se acerquen por las inmediaciones del cauce del río Argos por la potencial crecida de nivel y posible desbordamiento en algunos puntos", han señalado en sus redes sociales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas a partir de las 18.00 horas por precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 20 milímetros que podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de Lorca, las precipitaciones han dejado una acumulación de 67,8 litros por metro cuadrado en solo seis horas, según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Allí, la crecida del río Guadalentín, afluente del Segura, ha provocado su desbordamiento en algunos puntos del municipio.

En una entrevista en el Canal 24 horas, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha hablado de "un fallo en el pronóstico". "Esta lluvia no estaba prevista y no sabemos qué previsión hay", ha subrayado. Aunque, por el momento, el dirigente no tiene información sobre desalojos por viviendas inhabitables, ni de desaparecidos, sí que ha confirmado ocho o nueve rescates de gente atrapada en sus vehículos. Frente a la "complicada situación", Gil ha pedido a la población que "no salga de sus casas".

06.47 min Fulgencio Gil, alcalde de Lorca: "Esta lluvia no estaba prevista y no sabemos qué previsión hay"

Uno de esos rescates ha sido el de una mujer que ha quedado atrapada entre dos ramblas dentro de su vehículo, según han informado fuentes del 112. Tras ser rescatada por los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), la conductora ha sido llevada al punto de encuentro, donde una ambulancia con personal médico la ha asistido, ya que tenía síntomas de hipotermia.

Se suspenden las clases y actos públicos La Consejería de Educación y Formación Profesional, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y con el Ayuntamiento de Lorca, ha suspendido la actividad lectiva esta tarde en el municipio. Asimismo, pide evitar los desplazamientos y reducir la movilidad protegiendo a la comunidad educativa. El Ayuntamiento también ha recalcado en sus redes sociales que la población no salga de sus casas y no coja los vehículos, ya que muchas calles están cortadas por las inundaciones. ““ La suspensión de las clases afecta a los centros educativos que ofrecen Formación Profesional en horario de tarde, los centros que ofrecen actividades de refuerzo educativo o Bachillerato nocturno, el Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas y los Centros de Educación para Adultos. Ante la complicada situación, también se ha suspendido la actividad lectiva, así como en los centros de mayores y personas con discapacidad, durante este jueves y el viernes en toda la comarca del noroeste y el Valle del Guadalentín. Las medidas afectan a los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Aledo, Totana, Alhama de Murcia y Mazarrón. Una calle cortada en el barrio de San Cristóbal, en Lorca. MARCIAL GUILLÉN / EFE

Cehegín, otro de los municipios más afectados El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha pedido "tranquilidad y prudencia" a la población durante la visita que esta tarde ha realizado al municipio de Cehegín, que también se ha visto fuertemente afectado por las lluvias. López Miras, que ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Alicia del Amor, ha destacado que desde la pasada noche "todos los servicios de emergencia han estado trabajando coordinados para asegurar que todo estuviera controlado". ““ En el municipio se han acumulado un total de 260 litros por metro cuadrado durante este jueves, y desde el sábado 410 litros por metro cuadrado. "Puede ser la vez que más ha llovido en la historia de Cehegín", ha recalcado el dirigente. López Miras también ha señalado que pedirá al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para las afectadas por las lluvias desde el pasado fin de semana. "Una vez que pase, vamos a valorar todos los daños y luego, evidentemente, lo normal, lo justo, el sentido común, nos dice que ante esta catástrofe climatológica, el Gobierno debe responder y ayudarnos", ha señalado.