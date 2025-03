La expresidenta de Adif dice en el Supremo que Ábalos le preguntó cómo contratar en Ineco, donde acabó su expareja

La expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera ha declarado en el Tribunal Supremo que el exministro de Transportes José Luis Ábalos le preguntó cómo funcionaba el proceso de contratación de personal administrativo en Ineco, empresa donde fue contratada su expareja, Jésica Rodríguez, y también el hermano de su exasesor, aunque ha recalcado que no hizo gestiones en favor de nadie.

Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, han comparecido este miércoles como testigos ante el magistrado del Alto Tribunal que investiga si Ábalos y Koldo García cobraron comisiones en efectivo y especie a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública y de compra de material sanitario en la pandemia.

El instructor Leopoldo Puente ha citado a ambos en el marco de una serie de 17 testificales con las que pretende esclarecer el denominado 'caso Koldo' y que concluyen este mismo miércoles. Según fuentes presentes en la declaración, Herrero ha negado irregularidades en la concesión de obras en carreteras. Además, ha dicho que no recibió indicaciones del exministro y que le dio libertad en su trabajo y que no tiene constancia de ningún amaño.

Sobre las acusaciones de Aldama, que hizo una lista de supuestas mordidas, Herrero ha dicho que desconoce ese listado y que cree que todas las licitaciones están bien hechas y que no conoce al presunto conseguidor de la trama.

Última jornada de declaraciones de los testigos

Los testimonios de este miércoles ponen fin a la ronda de testigos que programó el magistrado Leopoldo Puente, a la espera de los informes que solicitó a la Guardia Civil, uno de ellos sobre el patrimonio del exministro Ábalos y de su hijo.

Esta misma semana han comparecido ya Carlos Moreno, jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda; Víctor Ábalos, hijo del exministro; Joseba García, hermano de Koldo; el empresario Luis Alberto Escolano, señalado por la Guardia Civil como presunto testaferro, y la que fuera secretaria de Ábalos en el Ministerio.

Por su parte, Javier Herrero ha acudido este miércoles al alto tribunal tras haber comparecido ya el pasado 18 de febrero ante la comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo'. En la Cámara aseguró que no conocía al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ni había tenido relación con él "en ningún momento". Con todo, no descartó que no hubiese coincidido con él en algún acto: "Es posible, pero no soy consciente".