La intel·ligència artificial envaeix el Mobile World Congress: de robots socials a drons autònoms i vehicles connectats

La intel·ligència artificial (IA) ha deixat de ser una promesa de futur per a integrar-se directament en el dia a dia dels usuaris, amb aplicacions com el ChatGPT. “Aquest telèfon intel·ligent et permet buscar un restaurant simplement parlant-li al telèfon, generar automàticament una llista de llocs vists en un vídeo turístic de YouTube o fins i tot obtenir la recepta pas a pas d'un plat de pasta a partir d'una simple foto”, detallen des de Samsung algunes funcions de IA incorporades en els seus últims models. Una mostra més de com en el Mobile World Congress la IA redefineix la forma en la qual interactuem amb els nostres mòbils, però va més enllà.

01.10 min El MWC ens descobreix els telèfons del futur

Si en l'edició de l'any passat el Congrés va emprar la paraula Future per a definir la seva edició, enguany l'eslògan és tota una declaració d'intencions Convergeix.Connect.Create. (Convergeix. Connecta. Crea). Un missatge per a impulsar la integració de la intel·ligència artificial en diferents indústries, com per exemple en la robòtica, la mobilitat o la connectivitat.

De fet, els nous dispositius comparteixen protagonisme en el MWC amb la infinitat de possibilitats d'incorporar la IA en un telèfon, els vehicles connectats, els drons urbans, o els robots humanoides, demostrant que la IA és ja el fil conductor de la transformació digital.

“Evidentment, estem en un canvi de paradigma social en el qual no podem oblidar la IA”, Eduardo Gómez de Tostón, Chief Executive Officer de Alisys Robotics, destaca durant la seva xerrada en el Pavelló d'Espanya la importància de no perdre de vista aquesta transformació per a un dels sectors més destacats: els robots.

Els robots humanoides i la IA En els passadissos del Mobile, els robots humanoides s'han convertit en un dels grans atractius, arrencant somriures a més d'un assistent. Un exemple clar és el robot de Unitree Spain, que, en col·laboració amb Synergy Tech, recorre la fira saludant als congressistes i posant per a fotos amb els qui es detenen a admirar-lo. També s'han vist models de ludificació que juguen a pilota, com el de la Mobile World Capital; o ultrarealistas com el de l'operadora d'Emirats Àrabs Etisalat. “Es pot connectar a qualsevol model d'intel·ligència artificial, sigui visual o un xatbot. Venem el nostre treball en les universitats perquè provin els seus sistemes. Necessitem escapar de només teclejar un teclat i donar vida a la IA", ha detallat Elliot White, enginyer de robòtica de la companyia anglesa Enginereed Arts, que ha desenvolupat l'enginy. Els desenvolupadors implicats en aquesta tecnologia, ja sigui empreses creadores del robot, de programari o de connectivitat, coincideixen que “és una gran oportunitat”. Jordi Cabau, CTO i director d'Innovació de Grup Saltó, destaca que la veritable oportunitat tecnològica està en la convergència entre la robòtica i la intel·ligència artificial, que permetrà dotar major capacitat d'aprenentatge i de percepció de l'entorn als robots perquè puguin fer tasques més complexes. No obstant això, Cabau subratlla que el paper humà continuarà sent clau, perquè les persones seran els qui hagin de decidir quines són aquestes tasques que els robots i la IA han d'assumir, marcant els límits i el propòsit de la seva intervenció, com ocorre en els robots socials als quals es dedica aquesta empresa. Per part seva, Francesco Ferro, CEO de Aptica, subratlla que el que estem presenciant actualment amb els robots autònoms és una etapa de teleoperació: "Són teleoperados. La *IA serveix per a donar-los les dades i repetir aquestes accions de manera autònoma". No obstant això, Carolina Sáez San Ignacio, directora comercial nacional de Aptica, apunta que el veritable repte està a arribar a una robòtica cognitiva, “en la qual els robots puguin prendre decisions per si mateixos de manera més autònoma i gairebé de manera real". Per a això, considera essencial la preparació de les infraestructures de connectivitat, amb el desplegament de xarxes 5G i 6G, la qual cosa permetrà donar suport a aquestes tecnologies avançades: "És la part que hem de solucionar”, no ens imaginem un robot amb un cable". Per a Manel Martorana, expert en IA de NTT DATA en col·laboració amb Microsoft, la intel·ligència artificial no sols està transformant processos digitals, sinó que també està exercint de pont entre el món físic i el digital. Un exemple d'això és l'ús de robots autònoms capaços de moure's de manera independent per entorns industrials o domèstics, detectant i digitalitzant situacions analògiques, com el registre de la temperatura en un termòmetre o la identificació d'objectes danyats o fora de lloc. "Aplicant IA, aquests sistemes són capaços d'identificar incidències i alertar-nos en temps real, permetent una gestió molt més eficient i proactiva", explica Martorana.

El sector de la mobilitat, dels mes avançats Major connectivitat és en el que ja estan treballant a la Xina Telecom amb projectes pioners de mobilitat aèria com els eVTOL (vehicles elèctrics d'enlairament i aterratge vertical), una alternativa de transport urbà automatitzat que ara la Xina Telecom Global impulsa la tecnologia 5G i sistemes satel·litaris de suport en cas dd'error. Segons explica Moti Khan, especialista sènior de solucions de la companyia, el dron que presenten en el MWC: "Són drons tripulats, poden volar de manera completament autònoma, transportant a persones sense necessitat que comptin amb llicència. Són passatgers en realitat". El cotxe volador és capaç d'aconseguir velocitats de fins a 130 quilòmetres per hora i volar a baixa altura, al voltant de 100 metres, "aquests dispositius es presenten com una alternativa eficient al trànsit terrestre en zones urbanes". Una altra de les innovacions que destacat ha estat la possibilitat de conduir des de la fira un vehicle situat a Màlaga i un altre a Finlàndia. La tecnologia ha estat desenvolupada per l'estoniana Elmo i la finlandesa Nokia. A partir d'un volant, pedals i pantalles que feien de miralls, els congressistes podien moure un vehicle que es trobava en la seu corporativa de Nokia i també a Màlaga en entorns controlats. La innovació és un exemple de la plataforma Open Gateway de GSMA que connecta a múltiples operadors i aplicacions en temps reals. En aquest cas, han estat treballant amb Telefónica durant tres anys. A més, té la capacitat de treballar amb una latència estable en moments en què la xarxa s'està degradant i té congestió, cosa que “permet completar el treball de dirigir remotament el vehicle cap a un destí”, ha detallat William Stanley, membre del grup de Màrqueting de Nokia Cloud and Network Services (CNS). En l'àmbit de la mobilitat també ha captivat mirades pels passadissos del Mobile pel seu color groc virolat, el cotxe elèctric SU7 Ultra de Xiaomi, la versió esportiva del vehicle que ja va presentar l'any passat. La tecnologia d'operacions en remot també es podria aplicar als vaixells, un àmbit al qual el Congrés ha dedicat diverses de les seves conferències per primera vegada, o als drons com posen en marxa els Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha presentat un innovador vehicle equipat amb sensors, càmeres d'alta resolució i un dron incorporat en el sostre, dissenyat per a reforçar la vigilància i optimitzar la resposta policial en temps real. Aquesta aposta per la intel·ligència artificial inclou també el desenvolupament d'un model predictiu capaç de creuar dades delictives amb factors externs, com les condicions meteorològiques. D'aquesta manera, poden analitzar com la pluja poden influir en l'activitat criminal. Els Mossos també treballen en un assistent virtual que permetrà als ciutadans presentar denúncies de manera remota, agilitzant tràmits i millorant l'atenció a la ciutadania sense necessitat d'acudir presencialment a una comissaria.