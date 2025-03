El expresidente peruano Pedro Castillo acude sin abogado al juicio oral acusado de intentar un golpe de Estado

El expresidente peruano Pedro Castillo ha acudido sin abogado ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La Corte ha abierto este martes el juicio oral en su contra por su intento de golpe de Estado del 2022.

Castillo ha llegado a la sala judicial acondicionada especialmente en el penal de Barbadillo, prisión en la que está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el fallido intento de golpe, justo después de haber anunciado en una carta que rehusaba a asistir al mismo.

El exmandatario ha dado sus datos personales a la sala, además de señalar que no tenía abogado. Ha pedido a la directora de audiencia, Norma Carbajal, dar a conocer públicamente su misiva publicada en la red social X.

"Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este 'juicio' por esta Sala Penal Especial", ha agregado Castillo en la carta, además de indicar que está "secuestrado" en la cárcel de Barbadillo.

Además de Castillo, hay otros seis procesados más por este caso: Betssy Chávez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros en el momento del autogolpe, Willy Huerta Olivas, exministro del Interior, y Aníbal Torres Vásquez, ex primer ministro y que ocupaba el cargo de asesor. Los otros tres acusados son tres exoficiales de la Policía Nacional, quienes también están señalados de ser coautores del delito de rebelión.