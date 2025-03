Robos con datáfono en tarjetas 'contactless': no hay constancia de que se estén produciendo en España

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo en el que un hombre alerta de que se están produciendo robos de dinero acercando un datáfono a personas que tienen una tarjeta contactless (sin contacto). No hay constancia de este tipo de fraude en España. En VerificaRTVE hemos consultado a Policía Nacional, Guardia Civil, INCIBE y a un experto en ciberseguridad y todos coinciden en que hasta la fecha no hay registros de denuncias por robo a través esta técnica.

En el vídeo de 41 segundos de duración que nos habéis remitido por WhatsApp un hombre alerta de que los estafadores se hacen con "un TPV y por los metros, por la calle, van picando y van pillándote la pasta". En la grabación, etiquetada con el aviso "reenviado muchas veces", esta persona muestra el modus operandi de los delincuentes acercando un datáfono al bolsillo del pantalón de una persona que lleva una tarjeta sin contacto y robándole cinco euros.

No hay constancia de que en España se estén produciendo robos con datáfono en tarjetas de crédito sin contacto. Fuentes de la Policía Nacional aseguran a VerificaRTVE que "no hay constancia de este modus operandi en España". Por su parte, desde la Guardia Civil señalan que "no tenemos información" sobre el método que aparece en el vídeo. En la misma línea se manifiesta el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE): "No hay constancia de que se practique este tipo de fraudes en España". Además, señala que a través del servicio 017 "no tenemos detectadas denuncias específicas para una situación de fraude como la de este vídeo". En VerificaRTVE también hemos preguntado a Vicente Aguilera, experto en Ciberseguridad, por esta estafa y nos explica que tampoco tiene constancia de denuncias por robo a través de esta técnica.

Un fraude poco probable por sus limitaciones de ejecución Sobre la grabación que circula por Internet, desde INCIBE aseguran que "parecer ser un caso ilustrativo, no una situación real" y añade que, "aunque hipotéticamente este fraude puede llevarse a cabo, existen varios factores que dificultan su ejecución y por lo tanto que sea un tipo de estafa común". En esta idea coincide Vicente Aguilera, quien explica que "es poco probable que se lleva a cabo con éxito debido a diversas causas". El Instituto Nacional de Ciberseguridad detalla a VerificaRTVE que los sistemas de los datáfonos "necesitan estar asociados a una cuenta bancaria y conectados a Internet". Según expone el organismo, "esto dificultaría el anonimato del estafador ya que cualquier transacción queda registrada con los datos de ambas partes". Desde INCIBE recuerdan que el sistema de pago de los dispositivos TPV "detecta parámetros como la posición de la tarjeta y el movimiento de esta". Sobre este punto, Vicente Aguilera añade que "la distancia para leer la tarjeta ha de ser sobre 2-3 cm como máximo, lo que hace que tenga que tener pegado el TPV a la tarjeta". Todo ello partiendo de la base de que ‘a priori’ el delincuente "desconoce donde se encuentra la tarjeta", señala el experto. INCIBE también subraya que las tarjetas de crédito cuentan con una serie de configuraciones y que, por ejemplo, "puede que se solicite el PIN y hay límites preestablecidos para el número de transacciones realizadas en un período de tiempo concreto o al sobrepasar cierta cantidad". En este sentido, también explica que "se pueden configurar notificaciones cuando se realiza una transacción" y que avisarían a la víctima, quien "podría realizar las acciones oportunas para la cancelación" de la operación. Si extendemos el caso al uso de teléfonos móviles para realizar el pago, INCIBE recuerda que "estos cuentan con medidas de seguridad adicionales". Explica que, para que se efectúe el fraude, "sería necesario que los dispositivos se encuentren en el modo de emulación de tarjeta, estar desbloqueados y/o desprovistos de sistemas de seguridad". Por último, desde el Instituto resaltan la dificultad para su ejecución puesto que el estafador "tiene que hacerlo en zonas concurridas donde pueda pasar desapercibido".