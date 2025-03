Pilar Manchón, lingüista computacional: "Con la IA, es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido"

Los asistentes virtuales combaten ya problemas como la soledad no deseada, los algoritmos determinan el contenido de las redes sociales y los chatbots ganan terreno frente a las búsquedas tradicionales en internet. La inteligencia artificial (IA) ha transformado en los últimos años sectores como la comunicación, la salud o la educación. Detrás de estas tecnologías, trabajan especialistas en áreas muy diversas, que se unen para hacer posibles estos avances. Una de ellas recibe este Día de Andalucía de 2025 el nombramiento de Hija Predilecta de la comunidad autónoma.

Pilar Manchón, sevillana y experta en lingüística computacional, destaca por su contribución a la tecnología a escala global. Desde la fundación de Indisys, la primera empresa española adquirida por Intel, hasta su paso por Amazon y ahora como directora de estrategia de investigación en inteligencia artificial en Google, su carrera es reflejo de la vanguardia tecnológica. Además de su trabajo en Silicon Valley, Manchón es consejera en varias empresas de IA, universidades, ONG y entidades de Capital Riesgo, además de miembro del Consejo de Expertos de Estrategia de IA del Gobierno de España.

PREGUNTA: ¿Qué se siente al convertirse en Hija Predilecta de Andalucía?

RESPUESTA: Es un honor que no puedo describir con palabras. Ha sido una sorpresa maravillosa. No hay persona en el mundo que no le llegue al alma que le reconozcan en su tierra. Es el reconocimiento más bonito que uno puede recibir.