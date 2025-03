El Mundo no ha publicado esta noticia sobre un proyecto de inversión, es falso

Una página web con la apariencia del portal del periódico El Mundo difunde un contenido que se presenta como una noticia con dos vídeos en los que aparecen el presentador del Canal 24 Horas de RTVE Lluís Guilera y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, como si estuvieran promocionando "un proyecto que garantiza la posibilidad de ganar 14.000 euros al mes". Es falso. Este sitio web suplanta al diario El Mundo y las grabaciones de Guilera y Botín que comparte están manipuladas con inteligencia artificial (IA).

"¡El proyecto que garantiza la posibilidad de ganar 14 000 euros al mes está ahora disponible para todos los habitantes de España!", leemos en una web que muestra el logotipo del diario El Mundo en la parte superior junto con el nombre de varias secciones del periódico. La publicación promociona la "plataforma de inversión Arbiquant", que describe como "un programa de gestión financiera único, con inteligencia artificial, desarrollado por los mejores científicos y economistas del país con la colaboración de Ana Patricia Botín". El sitio web comparte un vídeo del presentador del Canal 24 Horas de RTVE Lluís Guilera y otro de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y los presenta promocionando dicho producto.

El Mundo no publica este contenido, es una suplantación

El diario El Mundo no ha publicado una noticia promocionando este producto financiero. La URL de esta página web no se corresponde con la dirección oficial del portal informativo del periódico. Este sitio tampoco se corresponde con la página web de El Mundo. En la parte superior podemos apreciar que aparecen sólo enlaces a cuatro secciones en lugar de las seis que muestra el sitio web real de este medio. Además, hemos hecho búsquedas por palabras clave en la web del periódico y no hemos encontrado publicado este artículo ni ninguno sobre la plataforma financiera que se anuncia en el mismo.

También detectamos varios errores ortográficos, como la frase "Siempre sone con trabajar de forma remota" (sic), fallos habituales en este tipo de contenidos fraudulentos. Hemos realizado una búsqueda inversa de las instantáneas de las personas a las que presentan como clientes satisfechos. Hemos comprobado que de las cuatro fotografías, una de ellas procede de un banco de imágenes y las otras tres se corresponden con personas reales, cuyos datos verdaderos no se corresponden con los que aparecen en la web fraudulenta (1, 2 y 3).