Jesús Calleja se convierte en el tercer español en viajar al espacio: "¡Es fantástico!"

El presentador Jesús Calleja ha completado este martes su vuelo con éxito y se ha convertido así en el tercer español en viajar al espacio, tras Miguel López-Alegría y Pedro Duque, y en el primero que lo hace sin ser astronauta profesional. "¡Qué fuerte, es fantástico!", ha señalado Jesús Calleja segundos después de abandonar la nave de Blue Origin en la que ha viajado al espacio.

El aventurero español ha viajado al espacio a bordo del cohete New Shepard de la empresa Blue Origin. El cohete despegó de Van Horn (Texas) a las 9.50 hora local (15.50 GMT) camino de la línea de Kármán, considerada internacionalmente "la frontera del espacio", que alcanzó tres minutos después.

Calleja ha estado estaba acompañado en este viaje de seis tripulantes, entre ellos: la emprendedora y física Elaine Chia Hyde, el inversor Lane Bess, el emprendedor Tushar Shah y el doctor Richard Scott. El aterrizaje se produjo diez minutos después del despegue y viaje suborbital de manera exitosa.

La nave en la que Calleja ha viajado al espacio, que ha tomado tierra tras poco más de diez minutos, acelera en unos segundos hasta los 3.750 km/h. Los propulsores impulsan la nave con una velocidad superior a la de una bala, y sus motores se alimentan con hidrógeno y oxígeno , por lo que solo emiten vapor de agua. El módulo propulsor del cohete New Shepard se separa para que la cápsula se eleve más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre . Antes de volver a notar la gravedad, los viajeros han debido asegurarse de nuevo en sus asientos. Durante el descenso, los viajeros sienten que el peso de su cuerpo se multiplica por cinco.

"Cuando era niño, yo quería ser astronauta"

A su llegada a la Tierra, Calleja compartió sus primeras impresiones sin poder contener las lágrimas por la experiencia. "Es algo increíble. La Tierra es algo tan bello y la atmósfera es una línea tan fina", indicó Calleja, nada más salir de la cápsula del New Shepard. Él es el protagonista de un programa de televisión en el que muestra su hazaña a bordo de un cohete de la compañía Blue Origin. "Quiero llevar la bandera de España", señaló Calleja.

“No hay nada, ningún desafío ni reto, que supere lo que voy a hacer“

El presentador reconoce que ir al espacio siempre ha sido su sueño. "Cuando era niño, yo quería ser astronauta", ha asegurado Calleja, que además ha desvelado que llegaron a llevarle al psicólogo por su obsesión al respecto. "No hay nada, ningún desafío ni reto, que supere lo que voy a hacer", ha indicado agradecido.

Tras su viaje al espacio, Jesús Calleja ha asegurado que si aquellas personas "que mandan" en el mundo tuvieran la oportunidad de experimentar lo que él ha vivido dentro de la nave, se evaporarían todas "esas mierdas" geopolíticas y conflictos en los que está inmerso el mundo. Así se ha expresado el aventurero durante su rueda de prensa después de volver a la tierra tras su viaje espacial. "No te puedes hacer una idea de lo que es ver el planeta Tierra desde ahí arriba. Es algo que supera cualquier cosa que me hubiera imaginado. Tenemos algo que es tan extraordinario que, si no lo ves, es imposible contarlo", ha manifestado.

El proyecto audiovisual en el que está inmerso el aventurero que culminará en un documental de tres episodios, relata la preparación previa para realizarlo el vuelo espacial con entrevistas a otros astronautas y personalidades del sector, el propio viaje espacial —de 10 a 15 minutos de duración—, y el aterrizaje y proceso de asimilación.

Blue Origin ha lanzado varias misiones de turismo espacial con un sistema de despegue y aterrizaje vertical, que brevemente alcanza los límites externos de la atmósfera. El cohete pasa de tres veces la gravedad de la tierra a gravedad cero en solo unos minutos y gracias a varias grandes ventanas en la cápsula, los turistas espaciales tienen una vista única de la esfera terrestre.