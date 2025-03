Mentes divergentes: "Nunca he entendido lo que es ser una persona normal"

Sorprende la serenidad con la que Ana López, una artista granadina de 32 años, cuenta las duras experiencias a las que se ha enfrentado solo por pertenecer al uno por ciento de la población mundial con autismo. “A las personas con Trastorno del Espectro Autista —explica Ana— nos cuesta mucho trasmitir las emociones, que sentimos de una manera muy intensa.”

Con 16 años descubrió que los pinceles y el lienzo eran el mejor vehículo para dar rienda suelta a su creatividad y a ese torrente de emociones tan difíciles de explicar.Por entonces, estaba en el Instituto y aquella revelación fue un salvavidas para Ana, que en esa etapa de su vida sufrió acoso escolar: “Era más acoso verbal. Nunca llegaron a pegarme. Me decían cosas muy feas. Por ejemplo, que tenía retraso mental. También recuerdo que debía sufrir lo que era la exclusión. Estaba sola al final del pasillo de la clase y en los recreos.”

Desde Autismo España insisten en que el 50% de las personas con esta condición sufren o han sufrido maltrato escolar en alguna de las etapas educativas debido “a la falta de sensibilización y a la falta de concienciación por parte de la sociedad, precisamente, de la neurodiversidad”, según Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España.

Se trata de un concepto relativamente nuevo según el cual, trastornos como el autismo o el TDAH son condiciones o características inherentes a la persona, como lo son el color del pelo o la orientación sexual, y constituyen una expresión más de la inagotable diversidad humana.

“En las personas neurodivergentes su cerebro, su sistema nervioso y en general su cuerpo, funcionan de una manera diferente a como funciona, digamos, la media poblacional o neurotípica”, asegura Juncal Sevilla, psiquiatra especializada en TDAH en adultos.

“Dentro de la neurodivergencia podemos tener el Trastorno por Déficit de Atención, el autismo, la dislexia, los trastornos del aprendizaje, es decir, personas que tienen otra forma de estar en el mundo, de procesar la información, de sentir, de vivir, pero que no son ni mejores ni peores” concluye esta psiquiatra.

La importancia de un diagnóstico temprano

En todos los trastornos bajo el paraguas de la neurodivergencia, el diagnóstico temprano es fundamental para que los apoyos comiencen desde la etapa infantil.

Ana López fue diagnosticada de Síndrome de Asperger cuando tenía seis años, hoy en día no existe con esta denominación, sino como autismo de grado uno. “Lo que no entendía yo de pequeña eran las normas sociales”, recuerda Ana, que veía que los demás niños jugaban en grupo o hacían chistes y bromas. “Yo no entendía nada, no entendía nada de eso”, explica Ana.

La dificultad para entender las normas sociales es una de las características del autismo, como también la rigidez del pensamiento y el comportamiento, es decir, la dificultad para anticiparse a los cambios, manejarse en circunstancias desconocidas de manera flexible o adaptarse con facilidad a las eventualidades del día a día.

“Las características son comunes, definen el autismo, pero hay veces que se asocian con otras condiciones, como la discapacidad intelectual o las dificultades del lenguaje. Pero no en todos los casos lo que hace que esas características que definen el autismo sean diferentes en cada persona y que no haya dos personas iguales”, subraya Ruth Vidriales.

Las señales de alerta del autismo están presentes y son observables a partir de los 12 meses de edad, pero en España se diagnostica entre los tres y los cuatro años, más tarde que la media europea.

Tanto en el autismo como en el TDAH hay un sesgo de género que deja fuera del radar a muchas niñas, porque en ellas es más difícil de detectar. En el caso del autismo, las niñas disfrazan mejor que los niños su comportamiento para pasar desapercibidas y llegan a la edad adulta sin saber que tienen esta característica o condición.

Ocurre lo mismo con el TDAH, muchas mujeres adultas se ven reflejadas en sus hijas o hijos al ser diagnosticados y encuentran respuestas a muchas situaciones por las que han pasado a lo largo de su vida. “Una de sus señas de identidad es la dificultad para autogestionarse el día a día, el tiempo, las tareas, el priorizar, el saber qué tengo que hacer antes que todo, qué hacer después”.

“ “Pienso que todos somos diferentes en el fondo, como los colores, que para mí representan la diversidad.” “

La doctora Juncal Sevilla asegura que si el TDAH no se trata con terapia y medicación de manera temprana puede complicar mucho la vida de una persona adulta: “Esas frases de con lo inteligente que eres, si te esforzaras un poco más o hay que ver siempre todo para el último día, anda que no has tenido tiempo… Eso se va grabando en el cerebro límbico, en el cerebro emocional y pasa factura en la edad adulta.”

Entonces te conviertes en una persona muy tirana, contigo misma y muy autoexigente, a la vez que con unos sentimientos de mucha culpa y de mucha sensación de que eres menos que los demás”, lo que puede derivar en graves episodios de ansiedad y depresión.