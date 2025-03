'Tu color', una experiencia visual que nos llega al corazón convirtiendo los sentimientos en colores

"Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera" (Tu color, Naoko Yamada, 2024)

Más que una película, Tu color es una experiencia visual, auditiva e incluso sensorial que nos transmite un buen rollo como hace tiempo que no sentíamos. Y, aunque suene un poco cursi, lo cierto es que consigue llegarnos al corazón, algo que logran muy pocas historias. Y es que la nueva película de la directora japonesa Naoko Yamada (A silent voice) y el productor Genki Kawamura (Your Name) es una auténtica delicia de la que es imposible apartar la mirada gracias a ese colorido universo que nos presenta y en el que la música juega un papel fundamental.

Una película que convierte los sentimientos de sus protagonistas en colores, para mostrarnos los traumas, esperanzas y sueños de una generación que es más solitaria que las anteriores. Pero que todavía tiene salvación si los jóvenes salen de su aislamiento para hacer cosas en común, como formar un grupo musical, que es lo que hacen los protagonistas de esta historia.

Una bonita historia de amistad entre tres espíritus solitarios que fue galardonada en el Festival de Shangai con el premio a la Mejor Película Animada.

Así que os recomendamos verla en pantalla grande (a ser posible en pandilla) y dejaros transportar a su universo de colores, sentimientos y música. Tu color se estrena en los cines españoles este viernes, 21 de febrero.

Tres jóvenes solitarios unidos por la música El argumento es muy sencillo, pero nos da igual, porque lo más importante es esa experiencia visual que destacamos. Tu color narra la historia de Totsuko, una estudiante de secundaria con la capacidad de ver los “colores” de los demás. Colores de felicidad, emoción y serenidad, además de un color que ella atesora como su favorito. Totsuko siempre está intentando influir en esos colores de sus compañeros, ayudándolos en todo lo que puede, para intentar que sean felices. Pero ella es una chica solitaria hasta que un día descubre a Kimi, una compañera de clase que emite el color más hermoso de todos, y Rui, un amante de la música a quien conoce en una librería de segunda mano. Juntos decidirán montar un grupo musical con el que intentar trasmitir la felicidad y llevar esos colores agradables a la vida de los demás. Fotograma de 'Tu color' Pero no será tan fácil porque los tres guardan secretos: Kimi no le ha explicado a su familia que ha abandonado las clases, Rui toca a espaldas de su madre, quien quiere que sea médico, y Totsuko no puede ver su propio color. Mientras ensayan en una antigua iglesia en una isla remota, la música les acaba uniendo. El festival escolar se aproxima y con él su primera actuación en vivo. ¿Qué colores mostrarán en el auditorio repleto? Una cosa que resulta especialmente llamativa de la película es ese escenario en el que transcurre, un centro religioso católico donde estudian las dos protagonistas. Y es que la religión tiene mucha importancia en la historia, incluyendo los iconos religiosos. Pero no olvidemos que los jesuitas portugueses llegaron a la isla en 1549, que los sacerdotes españoles se les unirían poco después y que todavía hay allí numerosas iglesias. Fotograma de 'Tu color'