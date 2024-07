Continúan los trabajos de rescate en el hospital infantil de Kiev

Cerca de 400 efectivos de los servicios de emergencias ucranianos continúan trabajando en labores de rescate en el hospital infantil Ojmatdit de Kiev y en otros lugares de la capital afectados por el ataque con misiles que Rusia lanzó ayer contra la ciudad, según explicó este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"En los lugares donde impactaron los misiles los trabajos de emergencias y rescate no han parado en toda la noche", escribió el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que confirma que el número de muertos por el ataque ruso del lunes contra Kiev y la región de Dnipropetrovsk, en Ucrania central, es por el momento de 38 víctimas.

De ellas, 27 perdieron la vida en la capital ucraniana. El número de heridos, explicó el jefe del Estado ucraniano, asciende a 190 personas, de las que 64 están hospitalizadas en Kiev y 28 han sido internadas en Krivi Rig, la ciudad industrial de Dnipropetrosvsk en la que murieron diez personas.

