Resumen de la Guerra Ucrania - Rusia, el 8 de julio de 2024 | Kiev ataca dos instalaciones petroleras rusas

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha acusado a Rusia de "atacar sin piedad a civiles ucranianos" tras ataques masivos que dejaron decenas de muertos y heridos el lunes, incluido un hospital infantil.



"Ucrania necesita defensa aérea ahora. Todos los responsables de los crímenes de guerra rusos tendrán que rendir cuentas", ha indicado Borrell en la red social X.

“Russia keeps ruthlessy targeting Ukrainian civilians.



Today's air attacks have killed and wounded dozens, and destroyed Kyiv’s largest children hospital, Okhmatdyt.



Ukraine needs air defence now.



All responsible for Russian war crimes will be held to account.“