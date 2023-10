El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que fue la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la que decidió fijar el debate de su investidura el pasado 26 de septiembre, un mes después de que el rey Felipe VI le propusiera candidato, tras hablar con el Gobierno sobre "la agenda del presidente" para ver posibles fechas, pese a que él le había pedido tan sólo ocho días para buscar el apoyo de los partidos. Además, ha criticado que, ahora que el rey ha propuesto a Pedro Sánchez para ser investido, Armengol no haya puesto un plazo.

“Ayer la presidenta del Parlamento parecía una militante del PSOE”, ha reprochado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, sobre la comparecencia en la que Armengol comunicó desde la Cámara Baja que Don Felipe había propuesto a Sánchez como nuevo candidato después de que el líder ‘popular’ fracasara en su investidura la semana pasada.

“Dijo que yo le había pedido tiempo. Le pedí ocho días y me explicó que tenía que ser hasta el 26 de septiembre”, ha afirmado, añadiendo que él asumió la fecha como un "diputado disciplinado". Según ha expuesto, Armengol le comunicó que había “hablado con Moncloa” y le había dicho que, por la “agenda internacional del presidente” Sánchez, debía anunciar la fecha del 26 de septiembre para que, en caso de una repetición electoral, ésta se celebrara el 14 de enero.

“A partir de ahí, el PSOE ha dicho que he estado un mes perdiendo el tiempo, dijo ‘el tiempo de la marmota de Feijóo’ y ahora resulta que no hay plazo” para la investidura de Pedro Sánchez: “Debe dar el plazo. A mí me lo dio en 24 horas”.

Respecto a una posible investidura, ha dicho que el Gobierno de Sánchez, si se produce, será “el más inestable de la democracia” porque dependerá de 18 partidos” y ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones “se ha convertido en una máquina perfecta de perder elecciones” en los últimos 15 meses.

Tras las afirmaciones de Feijóo, fuentes del PSOE han respondido informando de que la petición que hizo a la presidenta del Congreso era la de disponer de un "tiempo prudencial" para poder realizar las negociaciones y los encuentros políticos "con la debida diligencia". Feijóo, prosiguen las fuentes, le recordó los "precedentes" de las últimas tres legislaturas, en las que entre la primera propuesta de candidato formulada por el rey y la celebración del pleno de investidura transcurrieron 33, 46 y 24 días respectivamente (y no mencionaba, según los socialistas, los ocho días que alega Feijóo).