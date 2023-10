La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha destituido este martes al republicano Kevin McCarthy como presidente del hemiciclo. Es la primera vez en la historia del país que los legisladores han votado la salida de su líder.

La resolución ha llegado después de que este lunes un aliado del expresidente Donald Trump, el ultraconservador Matt Gaetz, presentara una moción contra McCarthy que finalmente ha sido aprobada con 216 votos a favor y 210 en contra.

La destitución del republicano ha agrandado ahora la división entre moderados y radicales de ese mismo partido y ha sumido en la incertidumbre a la Cámara, paralizada hasta la elección de un nuevo presidente.

El hasta ahora líder de la Cámara Baja llegó al cargo en enero de 2021 tras 15 votaciones que fueron bloqueadas de manera sucesiva por sus opositores dentro de su misma formación, Gaetz incluido, quien se abstuvo en los dos últimos. En esa ocasión McCarthy también hizo historia al ser el único en un siglo en no ser elegido a la primera.

Demócratas y republicanos pueden presentar ahora a sus propios candidatos, que deben superar la mayoría de los votos emitidos para alzarse con ese cargo. Por el momento, será reemplazado de forma temporal por el conservador Patrick McHenry.

Por su parte, McCarthy ha confirmado que no volverá a presentarse como candidato para presidir la Cámara Baja de Estados Unidos "Espero que sepáis que cada día trabajé independientemente de si me subestimasteis o no. Quería hacerlo con una sonrisa", ha dicho el representante por California en una rueda de prensa en el Capitolio.

Críticas a McCarthy: "Ha fallado a la hora de posicionarse en lo importante" El líder de la minoría demócrata en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, había instado este martes a sus miembros a no apoyar a McCarthy, por lo que el desenlace pareció claro desde el inicio de la jornada, ya que el ala más radical de la bancada republicana estaba dispuesta a echarlo y ocho de esos legisladores actuaron en consecuencia. "La alta inflación está al borde de llevar a la bancarrota a las familias estadounidenses. Nuestra economía se está rompiendo en dos. McCarthy ha fallado a la hora de posicionarse en lo importante. No me disculpo por defender el derecho de todo trabajador estadounidense a una vida decente", ha dicho Gaetz en el debate que precedió al voto final. El liderazgo de McCarthy fue frágil desde el principio, acusado por sus opositores de ceder a las presiones demócratas y de no defender lo suficiente recortes en el gasto, y su vacante es la culminación de la división interna de su partido entre los afines al exmandatario Donald Trump (2017-2021) y el resto.