Estados Unidos crea la primera oficina del Gobierno federal contra la violencia armada

Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha destacado que el objetivo de "la primera Oficina de Prevención de la Violencia Armada en la Casa Blanca" es aprovechar su trabajo histórico para "mantener las armas fuera del alcance de manos peligrosas y mantener a los estadounidenses a salvo".

"En ausencia de una acción muy necesaria por parte del Congreso sobre la violencia armada, nuestra Oficina de Prevención de la Violencia Armada continuará haciendo todo lo posible para combatir esta epidemia que está destrozando a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país", ha enfatizado Biden a través de un mensaje en X (antes Twitter).

La nueva oficina tendrá la misión de coordinar los esfuerzos de diversas autoridades estatales y locales en la lucha contra la violencia armada y también ayudará a implementar una ley aprobada por el Congreso el año pasado, en la que fue la medida más significativa en materia de control de armas en los últimos 30 años.

Entre otras cosas, esa ley reforzó el control de antecedentes para aquellos menores de 21 años que quieran comprar un arma y estableció fondos para que todos los estados implementen las llamadas leyes de "alerta de peligro" ("Red Flag"), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.

Según ha informado la Casa Blanca, Harris ha sido elegida para liderar esta iniciativa por la pasión que siente a nivel personal por este asunto. Como fiscal general de California entre 2011 y 2017, desempeñó un papel destacado en el control de armas en el ámbito de la aplicación de la ley y, durante su período en el Senado entre 2017 y 2021, impulsó varias iniciativas para prohibir las armas de asalto y fortalecer los controles de antecedentes para los compradores de armas.

"El año pasado, nuestro país experimentó más de 500 tiroteos masivos y más de 30.000 muertes debido a la violencia armada. Es hora de actuar", ha insitido la Casa Blanca en la red social X.

