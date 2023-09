El portavoz del PP, Borja Sémper, ha descartado que exista un debate interno en su partido sobre la posibilidad de facilitar con su abstención una posible investidura de Pedro Sánchez para que no dependa de las exigencias de los independentistas.

"Un debate se zanja cuando hay abierto un debate. Le puedo asegurar que no existía ese debate", ha declarado Sémper en una entrevista al programa Parlamento de RNE., después de que algunos militantes destacados de su partido -como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre- hayan planteado ese supuesto.

Borja Sémper ha asegurado que lo "razonable" hubiera sido que los cuatro votos que le han faltado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ser investido como presidente hubieran llegado "de la bancada socialista" y que los dos partidos mayoritarios se hubieran puesto de acuerdo "en un momento crítico" para que la gobernabilidad de España "no dependa de quienes quieren lo peor para el país, que son los independentistas". "Lamentablemente, no ha sido posible", ha añadido.

Para Sémper, Feijóo sale "reforzado" del debate de investidura "como un candidato solvente" y como "un hombre que utiliza la tribuna para compartir sus posiciones políticas sin insultar a nadie". Y ha advertido que, si Sánchez y el PSOE conceden "la amnistía y algún tipo de referéndum" en sus negociaciones con los independentistas, al PP le "tocará hacer oposición".

Respecto al comunicado de PSOE y PSC rechazando el referéndum , Sémper ha afirmado que no le parece contundente y que la política les tiene "acostumbrados a muchos eufemismos, a dar vueltas o a marear la perdiz para acabar diciendo nada" cuando "hay respuestas cuya claridad solo exige un sí o un no" como en este caso.

"Conviene escuchar mucho a los independentistas porque son quienes nos están demostrando que no mienten y que no ocultan sus intenciones", ha dicho Sémper, para quien lo llamativo no son las exigencias de Junts y ERC sino que " el PSOE calle ante esas exigencias y que el propio Pedro Sánchez se niegue a dar respuestas y a decir qué es lo que opina".

Advertencia al PNV

También ha advertido al PNV que no encontrará un PP "silente" y "callado" y le ha recordado que en el País Vasco, que celebra elecciones el próximo año, ambas formaciones compiten por el mismo electorado. "Quizás el PNV lo que no está es acostumbrado a que se le digan algunas cosas. Pues que se vaya acostumbrando. Porque nosotros defendemos un proyecto político para el conjunto de los españoles, un proyecto político que no hay diferencia entre los ciudadanos de primera y de segunda y un proyecto político que, por lo tanto, en el País Vasco también es alternativa al PNV", ha declarado.

Borja Sémper ha confesado sentir "vergüenza" por la "imagen" que trasladan los diputados tras los errores en las votación de la investidura de Núñez Feijóo, el del diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho y el de Junts Eduard Pujol.

En ese contexto, ha criticado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, computara como nulo el voto afirmativo que Pujol emitió por error en la segunda votación de investidura. "Un error lo podemos aceptar todos, todos cometemos errores pero una sesión como esta de investidura, quizás ante un sí o un no, no parece muy difícil no equivocarse y acertar", ha dicho, remarcando que la mayoría de los diputados se toman su trabajo "muy en serio" aunque con este tipo de episodios los españoles "puedan tener la sensación" de que no sea así.