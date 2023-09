La princesa Leonor jurará la Constitución el próximo 31 de octubre en el Congreso de los Diputados, según han confirmado fuentes de la Casa Real a RTVE.

La ceremonia solemne, que coincidirá con el día que cumple 18 años, se ha concretado después de la reunión celebrada a iniciativa de la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, con la presencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, el Gobierno y la Zarzuela.

La Casa Real ha informado que, después de la sesión plenaria de Congreso y Senado, está previsto también que la princesa Leonor reciba el Collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real en presencia de los poderes del Estado. A continuación, se celebrará un almuerzo con una representación de las más altas autoridades.

Con posterioridad a los actos institucionales en el Congreso y en el Palacio Real, tendrá lugar en el Palacio de El Pardo una celebración familiar y de carácter privado, que incluirá a la Familia Real, y las respectivas familias de los reyes, Felipe VI y Letizia.

El rey pronunció el juramento constitucional hace 37 años, el 30 de enero de 1986, ante Juan Carlos I, su padre, y también en el Palacio del Congreso de los Diputados. La sesión, en la que por primera vez un heredero al trono prometía acatar la Constitución, también coincidió con el cumpleaños del entonces Príncipe de Asturias.

Juan Carlos I no asistirá a los actos institucionales

Juan Carlos I no asistirá a la sesión solemne, aunque sí participará en la celebración familiar y de carácter privado posterior. El rey emérito, quien en agosto de 2020 se marchó a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), no participará tampoco en los actos institucionales en el Palacio Real, como no estuvo en la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2019.

La última vez en que se reunió toda la familia de Felipe VI fue el 2 de noviembre de 2018 en el 80 cumpleaños de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela. En aquella ocasión, la Casa del Rey distribuyó una imagen en la que posaron juntos los reyes, sus hijas, sus padres, sus hermanas y los hijos de estas.