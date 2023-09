Entrevista en TVE

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que ha habido “muchísimos más” contactos entre su formación y el PP que la reunión a principios de mes (y que desveló este lunes) entre los presidentes de ambas formaciones, Andoni Ortuzar y Alberto Núñez Feijóo, con una “insistencia constante” del Partido Popular para apoyar su investidura, pero ha reiterado su negativa: “Nuestros votos no los van a tener”.

“Nos han llamado, si no todos los días, uno sí y uno no”, ha asegurado Esteban en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, en la que ha dicho sin embargo que eso forma parte de la “normalidad” y ha recalcado que los cinco votos del PNV serían más que suficientes para que Feijóo fuera investido (el PP, con el apoyo manifiesto de Vox, UPN y Coalición Canaria, está a cuatro de la mayoría absoluta situada en 176).

“Como se encuentran tan cerca de esa mayoría absoluta y con nuestros votos sí sería posible, pero no los van a tener, la insistencia ha sido constante”, ha proseguido el portavoz del PNV, que ha recordado que el apoyo de Vox al PP es una línea roja que mantienen.

Esteban ha sido preguntado por qué se mantuvo en secreto hasta este lunes la reunión a principios de mes entre Ortuzar y Feijóo, algo que el portavoz de los nacionalistas vascos ha negado alegando a que respondió claramente a las preguntas de los periodistas cuando le preguntaron si hubo una reunión presencial: “Lo dije yo ayer, lo revelé yo y podría no haber dicho nada (...) hay que ir con la verdad por delante”.

Pero más allá de esa reunión, ha llamado a no pensar que las únicas reuniones, “muchas discretas”, o los contactos y conversaciones “han sido estas que ustedes conocen, ha habido muchísimas más”. Y ha llamado a normalizarlo porque si no, “se tiende a que sea más espectáculo que otra cosa”. “La discreción política es importante, lo cual no quiere decir que sea secretismo”, ha justificado.

Dos reuniones con el PSOE “sin entrar en materia” Esteban ha confirmado que los nacionalistas vascos han tenido “un par de reuniones” con el PSOE en las que, sin embargo, no se ha concretado la “materia” o lo que podría ser un acuerdo “siquiera de investidura”. Tan solo “se ha desbrozado un poco la situación política” pero “nada más”, ha apuntado. Con todo, ha dicho que “a todos se nos está haciendo largo” el proceso de investidura de Feijóo porque “lo que se tenía que hablar está hablado”. “Zarzuela se precipitó, tenía que haber dejado más tiempo a que la cosa madurara”, ha considerado. Respecto a la previsión de que Feijóo fracase en la investidura cuyo debate comenzará el próximo 26 de septiembre, ha explicado: “Si hay otra propuesta de investidura, hablaremos y veremos si es posible llegara un acuerdo pero no hay nada cerrado y somos unos cuantos actores los que tenemos que ponernos de acuerdo y no va a ser fácil”.