'Hoy es el último día del resto de tu vida', un cómic pionero en la denuncia de la misoginia y el machismo

Considerado un clásico moderno del cómic femenino y feminista, Hoy es el último día del resto de tu vida (Garbuix Books), es el diario del viaje que la autora austriaca Ulli Lust (Viena, 1987) realizó en 1984, cuando era una joven punki de 17 años y se escapó con una amiga a Italia, sin papeles y sin más equipaje que un saco de dormir y la ropa que llevaban puesta. Un viaje que las llevó de Viena a Sicilia, pasando por Verona, Roma y Nápoles.

Un viaje en busca de libertad, durante el que conocieron a todo tipo de gente, desde artistas callejeros a Yonkis, sin olvidar a miembros de la Mafia de Palermo. Y durante el que vivieron sus primeras experiencias con las drogas. Pero durante el que también sufrieron el machismo atávico de los italianos de entonces que les pedían sexo a cambio de todo y que, cuando se negaban, no tenían ningún reparo en violarlas.

Un cómic publicado originalmente en 2009 y que ganó numerosos premios, como el Ignatz a la mejor novela gráfica de 2013, el Artemisa Cómic Femenino de 2011, el Icom 2010 o el Max und Moritz de los lectores 2012. Y que se reedita en un momento en el que estamos comprobando que el machismo sigue estando muy presente en nuestra sociedad.

Un cómic pionero en la denuncia del machismo

Para resaltar la importancia de este cómic hablamos con Montserrat Terrones, editora de Garbuix Books y experta en temas de género en el cómic: "Este fue un cómic pionero en la denuncia de la misoginia, el machismo y el acoso sexual. Hay algún caso anterior, como el de la obra de Chantal Montellier Odile et les cocodriles, pero en este caso se trata de una obra de contenido autobiográfico claro, no de una ficción".

"Además -añade la editora-, se publicó en un momento en el que las mujeres empezaban a incorporarse en gran número al mundo del cómic tanto como autoras como lectoras, por lo que contribuyó a hacer de este un medio más "cómodo" o "amigable" para las mujeres, como en su momento Persépolis, al ver que era posible hablar con él de temas que en principio parece que solo nos interesan a nosotras, aunque en realidad deberían interesar por partes iguales a hombres y mujeres".

"Es un cómic autobiográfico en el que la autora se muestra de una forma tan cruda, me refiero a sus vivencias, que no se puede por menos reconocer su valentía. No solo muestra episodios dolorosos, sino también la vulnerabilidad y los sentimientos encontrados o contradictorios que alberga tras ellos. Se expone a la crítica, a que la juzguen y a la incomprensión. Esto es valiente por parte de cualquier persona, pero aún lo es más si se trata de una mujer y se expone con estos temas. Recordemos que este cómic es anterior al #MeToo".