Biden revela un encuentro "no hostil" con el primer ministro chino

Además de hablar de China, Joe Biden ha cerrado junto a la máxima autoridad vietnamita, Nguyen Phu Trong, un acuerdo que eleva la relación bilateral a asociación estratégica, en lo que supone un avance más del plan estadounidense para contrarrestar la influencia de China. "Este nuevo estatus será una fuerza de prosperidad y seguridad en la región, una de las regiones más importantes del mundo", ha anunciado Biden.

Biden ha enmarcado ese fortalecimiento de relaciones con Vietnam en la red de alianzas que ha ido tejiendo desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, como la revitalización de la alianza de defensa del Quad y la creación del pacto tripartito Aukus (acrónimo en inglés de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos).

“Thank you for the warm welcome, Vietnam.



I know this will be a historic visit. pic.twitter.com/df2h4uMFuk“