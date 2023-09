La cumbre del G-20 en la India termina con más símbolos que resultados

La cumbre del G-20 en la India ha supuesto más símbolos que resultados. El primer ministro indio ha obsequiado a los líderes con una prenda que simboliza la independencia india de los británicos y los mandatarios han rendido tributo al icónico líder que consiguió liberarla del colonialismo, Mahatma Gandhi. Washington y Londres han alabado la declaración conjunta que se refiere a la guerra de Ucrania, sin condenar a Rusia. Para Kiev, nada de lo que sentirse orgulloso. La del año pasado en Bali condenaba con fuerza la agresión de Rusia contra Ucrania.

Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Sergéi Lavrov, considera que la cumbre ha sido "un éxito absoluto" y se ha conseguido que no se "ucranice" la agenda del G-20. Para el francés Emmanuel Macron no ha sido una victoria rusa. Con todo el pescado vendido, Modi le pasa el testigo a Lula, que ha asegurado que Vladímir Putin no será arrestado si asiste al próximo encuentro del G-20 en Brasil.

Foto: DPA / EUROPA PRESS