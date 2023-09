Resumen de la guerra entre Rusia y Ucrania el 7 de septiembre de 2023 | EE.UU. responde a las críticas de Rusia y dice que "no hay pruebas" de que la munición con uranio cause cáncer

Sobre la conversación telefónica de Rushi Sunak con Zelenski, se ha pronunciado el presidente ucraniano a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

"Nos centramos en las exportaciones de cereales del Mar Negro. Ucrania ya ha utilizado con éxito una ruta alternativa. Necesitamos socios que nos ayuden a fortalecer la defensa aérea de la región de Odesa. Agradecí al Reino Unido su firme apoyo, incluida su crucial ayuda militar", ha indicado.

“I spoke with @RishiSunak.



We focused on the Black Sea grain exports. Ukraine has already successfully used an alternative route. We need partners to help us strengthen the air defense of the Odesa region.



I thanked the UK for its firm support, including crucial military aid.“