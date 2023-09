Septiembre es siempre un mes de comienzos. Llegan la rutina y el fin de las vacaciones, y con ellos la 'vuelta al cole'. Sin embargo, no todos los estudiantes regresan a las escuelas tradicionales, ya que algunas familias optan por el homeschooling o la educación en casa, una modalidad minoritaria en España, pero ampliamente extendida en otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Bélgica.

Con esta opción poco convencional, los padres deciden asumir personalmente la educación de sus hijos sin delegar en terceras personas. Detrás de esta decisión puede haber motivos tan variados como los intereses lingüísticos en familias con padres de diferentes nacionalidades, para hacer frente a situaciones de bullying o por razones de salud. De hecho, a raíz de la pandemia se percibió un aumento del interés ante el miedo al retorno de las clases presenciales.

Pero en muchos casos, el objetivo reside en el deseo de adaptar los estudios a las necesidades de desarrollo de cada estudiante, "respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje".

Para quienes optan por el homeschooling, "existen tantas formas de educar en casa como familias". Algunas optan por sistemas más parecidos al tradicional, con horarios, asignaturas e incluso el apoyo de personas externas, mientras otras apuestan por más libertad y flexibilidad. "Están atentas a lo que necesiten en cada momento los hijos e hijas y al interés que muestran por aprender ciertas cosas", explica a RTVE.es Alejandro Muñoz, padre y vocal de la Asociación Libre Educación (ALE).

Una rutina dentro y fuera de casa

Aitor Fernández, de la coordinadora catalana para el Reconocimiento y la Regulación del Homeschooling, es otro de estos padres que decidió educar en casa a sus dos hijos de ocho años por una cuestión pedagógica. "Queremos compartir con ellos ese proceso mientras son pequeños", afirma, señalando que les resulta "maravilloso" el proceso de trabajar en su formación y en ayudarles a ser autónomos.

En su caso, tienen establecida una rutina educativa clara que consiste en alternar los días de 'currículum' teórico con los de creación de proyectos para aplicar lo aprendido. Tratan también de aprender mediante el 'trabajo de campo'. "Tenemos un pequeño terreno, ahí trabajamos un poco en cosas que tienen que ver con la naturaleza. Plantamos, creamos, observamos los árboles que tenemos", cuenta Aitor a RTVE.es.

"Nosotros no nos adaptamos a la escuela, sino que es 'la escuela' la que se adapta a nuestra forma de vida", subraya, recordando que hay siempre "cosas que se tienen que dar", pero lo adaptan al día a día de los niños y la familia.

Pero no todo es quedarse en casa. También hacen visitas educativas en grupo con otros homeschoolers. Cada lunes y jueves organizan actividades en grupo con otros niños a museos, excursiones o visitas a espacios abiertos. Para ellos, dice Fernández, es muy importante estar en contacto con otras familias: "Como mínimo dos veces a la semana nos juntamos con grupos regulares y con grupos que van variando".

Las asociaciones para la educación en el hogar subrayan, sin embargo, que este es un modelo que no es "para cualquiera". Hay que dedicar tiempo, esfuerzo y sobre todo recursos, ya que en gran parte de los casos uno de los progenitores tiene que quedarse en casa para llevar a cabo las labores de docencia, lo que implica un recorte en los ingresos.

"Hay que reflexionar, pensarlo bien, porque no es un camino sencillo", dice Muñoz, quien señala, además, que para educar no solo hay que documentarse, sino prepararse ante los "momentos de soporte emocional hacia los menores". De hecho, para él es fundamental este tipo de acompañamiento a los estudiantes, algo que cree no siempre es fácil en la escuela tradicional por "el ratio entre profesores y alumnos", razón por la que optó que la educación en casa.