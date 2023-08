El norteamericano Daniel Warren Johnson es uno de los artistas más interesantes del cómic norteamericano actual, tanto como guionista como dibujante, gracias a títulos inolvidables como La flota fantasma (Norma) o Wonder Woman: Tierra Muerta (ECC), una espectacular versión apocalíptica del personaje.

Ahora nos llega su última obra: Do a power bomb (Norma), que hace apenas dos semanas se alzaba con el premio Eisner a la Mejor Publicación Juvenil.

Otro sorprendente trabajo en el que el autor parte de sus aficiones personales, como ya hiciera con el heavy metal en Murder Falcon (ECC), para contarnos una historia sobre padres e hijos y la superación a través del esfuerzo y del deporte. En este caso, la lucha libre japonesa (New Japan Pro-Wrestling), que el autor confiesa que descubrió en la televisión cuando su hija era un bebé y no le dejaba dormir: "Me pareció algo mágico. Quedé enganchado por completo. Fue el inicio de mi amor por esta increíble disciplina artística y la inspiración para lo que llegaría a ser Do a Powerbomb".

Así nació esta miniserie de siete episodios que Norma reúne en este estupendo volumen, que también incluye los bocetos preparatorios para los protagonistas, comentados por el autor.

Página de 'Do a power bomb'

"Una mezcla de 'El luchador' y 'Dragon Ball' En su web, la editorial norteamericana, Image Comics, describe el cómic como una mezcla de El luchador (la película de Darren Aronofsky protagonizada por Mickey Rourke) y Dragon Ball, el clásico de Akira Toriyama. Y algo de razón tiene, porque, aunque parezca imposible, esta serie logra mezclar el desencanto de la primera con el arrollador entusiasmo del protagonista de la segunda y sus increíbles y espectaculares combates. El cómic nos narra la historia de Lona Steelrose, una jovencita que quiere ser luchadora profesional. Pero, a pesar de sus habilidades, nadie quiere darle una oportunidad porque vive bajo la sombra de su madre, la mejor luchadora que nunca hubo y que falleció en un trágico accidente en el ring cuando se enfrentaba a otra leyenda, Cobrasun. Todo cambia cuando un nigromante obsesionado con este deporte le pide que se una al torneo de lucha libre más ambicioso de todos los tiempos, ¡y también el más peligroso!, ya que, al contrario de lo que pasa en la lucha libre, que los combates son un espectáculo pactado, en ese torneo los enfrentamientos serán a muerte.... Y el único aliado con el que contará Lona para esos combates será Cobrasun, el responsable de la muerte de su madre. Página de 'Do a power bomb'