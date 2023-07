El mapa de la guerra: Rusia bombardea Kiev y Ucrania denuncia la falta de seguridad en la central nuclear de Zaporiyia

⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

Hoy, martes 25 de julio, día 515 de la guerra: Rusia vuelve a bombardear Kiev, avanza en Lugansk y la tensión sube en Zaporiyia

Esta madrugada, Rusia ha vuelto a bombardear Kiev, se trata de su sexto ataque aéreo contra la capital en lo que va de mes. Según el parte preliminar, todos los drones Shahed fueron derribados y no hay víctimas ni daños graves. Por otro lado, en la región de Donetsk, el impacto de una bomba racimo en la localidad de Kostantinovska ha provocado la muerte de un menor y que al menos otros seis civiles resultaran heridos.

En el eje principal de batalla de los últimos meses, la ciudad de Bajmut, las fuerzas rusas estarían realizando ataques terrestres limitados, pero no habrían avanzado en las últimas jornadas. Según el Estado Mayor de Ucrania, sus tropas habrían repelido ataques en dirección a Orikhovo-Vasylivka, Bohdanivka, Ivanivske y Klishchiivka, a pocos kilómetros de Bajmut.

De acuerdo con el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Ucrania sigue llevando a cabo su contraofensiva al norte y al sur de la ciudad y, según la viceministra de Defensa Hanna Maliar, sus tropas seguirían avanzando "lenta pero confiadamente".

También en la región de Donetsk, Rusia continuaría lanzando ataques limitados en la línea entre Avdiivka y Donetsk, pero no habría logrado avanzar. Según Maliar, las fuerzas del Kremlin se estarían enfocando en realizar operaciones ofensivas con el objetivo de establecer el control sobre Avdiivka y Marinka, dos importantes localidades durante el transcurso de la guerra y los combates.

Las tropas rusas y ucranianas siguen enfrentándose de forma limitada al noreste de Kupiansk, en la región de Járkov, y, según recoge el ISW, las fuerzas de Moscú habrían logrado avances en la última jornada. Al norte del Donbás, en la provincia de Lugansk, fuentes rusas confirman haber avanzado en el área de Svatove, pero milbloggers rusos afirman que los progresos son limitados o no confirmados. El think tank no observa ninguna confirmación visual de estas ganancias.

Por su parte, las tropas ucranianas seguirían realizando contraataques en la zona, sobre todo en el área de Svatove, pero no habrían avanzado. En dirección a Kreminna, también en Lugansk, imágenes geolocalizadas confirmarían avances marginales rusos y continuarían atacando cerca de Bilohorivka y el área forestal de Serebrianske, ambos lugares a pocos kilómetros de Kreminna.

Al sur del país, Ucrania ha vuelto a denunciar que Rusia está violando las reglas de seguridad de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, y la agencia nuclear de la ONU habría confirmado la presencia de minas en la planta, informa EFE. Al mismo tiempo, Rusia denuncia un nuevo ataque ucraniano contra un buque patrullero del mar Negro, pero las lanchas de Kiev fueron repelidas.

En la frontera entre Donetsk y Zaporiyia, Ucrania sigue lanzando ofensivas en dirección a Velyka Novosilka y Rusia trataría de recuperar las posiciones perdidas en las últimas semanas. Al oeste, en dirección a Orijiv, Ucrania habría avanzado en la última jornada 1,7 kilómetros cuadradados a las afueras de Robotyne, pero imágenes geolocalizadas mencionadas por el ISW mostrarían a las tropas rusas repeliendo ataques ucranianos en la zona.