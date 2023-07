El Partido Popular (PP) ha reivindicado este lunes el derecho de su candidato, Alberto Núñez Feijóo, a formar gobierno tras su victoria este 23J y ha asegurado que empezará "de inmediato" las negociaciones con todos los partidos para lograr apoyos en una hipotética investidura, con la excepción de EH Bildu.

Según fuentes de la formación a RTVE, Feijóo intercambió unos mensajes este domingo con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al que "emplazó a mantener contactos en los próximos días". "Esperemos que el PSOE actúe con responsabilidad", ha señalado este lunes en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, quien ha confirmado que el líder popular acudirá a una investidura "como fuerza más votada" y con un único objetivo: "Evitar el bloqueo".

El PP ganó las elecciones generales este domingo y parte con 14 escaños más que los socialistas para intentar formar gobierno, si bien la suma con Vox no alcanza para armar una mayoría. Tampoco el bloque de izquierdas tiene en su mano formar gobierno, por lo que todo dependerá de una posible abstención de Junts, que ya ha anunciado que no hará a Pedro Sánchez presidente "a cambio de nada".

En este escenario, los populares han apelado al "sentido de Estado del PSOE" para que "asuman" que Feijóo ha ganado las elecciones y que se abstengan para que gobierne la lista más votada, tal como han repetido durante toda la campaña. "La petición de un gobierno Frankenstein, perdiendo Sánchez y dando más poder a los independentistas, sería un disparate de calibre mundial", ha añadido Tellado.

Así, ha asegurado que la situación recuerda a 1996, cuando Felipe González facilitó un gobierno del PP de José María Aznar. "Entonces, el PSOE actuó con responsabilidad y dejó gobernar a quien ganó las elecciones y, por lo tanto, ahora no tenemos que pensar que no vaya a hacerlo", ha insistido.

Fuentes del PP aseguran que también hablarán "con otros partidos del arco parlamentario", aun sabiendo que en algunos casos "su apoyo no será posible"; y, en otros, "para explorar la disponibilidad de esos partidos", como en los casos de UPN y Coalición Canaria.

El líder del PP necesitaría forjar otras alianzas, aunque lo tendrá difícil pues formaciones como el PNV ya ha advertido de que no formarán parte de ningún pacto en el que esté Vox .

Fuentes populares también recalcan que Feijóo contactará "próximamente" con Vox para "empezar a conocer de primera mano sus impresiones de cara a la nueva legislatura". La suma de ambos partidos, no obstante, sería insuficiente para formar gobierno, cuyos escaños se quedarían incluso por debajo del llamado bloque de la investidura.

Objetivo: no depender de los independentistas

El objetivo no es otro que gobernar y, al mismo tiempo, no depender de los partidos independentistas. Así lo ha señalado el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en una entrevista en RNE, donde ha asegurado que Feijóo planteará a los socialistas una serie de "retos nacionales" en materia de educación, sanidad o política exterior, con el fin de "buscar una fórmula alternativa para que el gobierno no dependa de los partidos independentistas".

"Tenemos margen donde ponernos de acuerdo en aras del interés general de la nación", ha señalado. A su juicio, esto permitiría "iniciar una legislatura donde el gobierno lo tenga el partido ganador" y en la que se podrían "llegar a acuerdos con el PSOE y otros partidos" del arco parlamentario. "¿Podemos ir a ese escenario? La respuesta solo la tiene Pedro Sánchez", ha insistido.

10.43 min Las Mañanas de RNE - Borja Sémper, portavoz de campaña del PP: "No es una victoria amarga, es insuficiente" - Escuchar ahora

En cuanto a los resultados, el portavoz del PP ha reconocido que "quizá las expectativas eran demasiado altas", pues había encuestas que daban por ganador al PP con más de 150 escaños. Y ha señalado a la “polarización” como uno de los motivos, pues a su juicio“apelar a la centralidad aleja a una parte del electorado”.

No obstante, ha celebrado el resultado de su partido, con 47 escaños más que en 2019, y un porcentaje de voto de casi el 33%. "El contexto nos hacía aspirar a otro resultado, pero victoria amarga no, simplemente insuficiente", ha concluido.

El PP reunirá este lunes por la tarde al Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados del 23J y fijar cuáles serán los pasos a seguir.