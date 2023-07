Las áreas actualmente más afectadas son las localidades de East y West Hants, la ciudad de Halifax y los condados de Lunenburg y Queens.

El 'premier' de Nueva Escocia, Tim Houston, ha calificado la situación actual de la provincia como "aterradora y significativa" y ha asegurado que están trabajando para "evaluar los daños y comenzar las reparaciones tan pronto como sea seguro hacerlo".

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha hablado con Houston para hacerle saber que el Gobierno "está listo para ofrecer asistencia adicional". "Estamos aquí para ayudaros. Aportaremos recursos para ayudar con las evacuaciones, y estamos listos para brindar cualquier recurso federal adicional que sea necesario", ha escrito Trudeau en su perfil de Twitter. "Por favor, manténganse a salvo, todos", ha añadido.

“To the people of Nova Scotia, who are dealing with serious flooding: We’re here for you. Through @HFXJRCC, we’re providing resources to help with evacuations – and we stand ready to provide any additional federal resources needed. Please stay safe, everyone.“