Jamie Lee Curtis presenta 'Madre Naturaleza', un sangriento cómic contra la crisis climática

Como actriz, la huelga en la que se encuentra inmersa su gremio en Estados Unidos no le permitía participar en la Comic-Con 2023, pero Jamie Lee Curtis ha aparecido este viernes en la mayor fiesta de la cultura pop a nivel mundial en calidad de escritora de cómics con Madre Naturaleza (Mother Nature) bajo el brazo.

"No sé si lo han oído en YouTube o Instagram, pero esto es real. También pueden encender la televisión y ver lo que está ocurriendo. Estamos jodiendo la Tierra", ha expresado la ganadora del Oscar por Todo a la vez en todas partes durante la segunda jornada de la Comic-Con.

Flanqueada por su coescritor, Russell Goldman; por el dibujante Karl Stevens; así como por uno de los máximos representantes de la firma Titan Comics, Andrew Sumners; Lee Curtis ha presentado en exclusiva un adelanto de esta novela gráfica que se vale del género de terror para retratar el calentamiento global y la crisis climática.

