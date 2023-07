No solo no ayudan a bajar de peso, sino que consumir edulcorantes tiene un impacto negativo en la salud cardiovascular e incrementa entre un 18% y un 24% el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y hasta un 44 % de síndrome metabólico. Así consta en la revisión de las principales evidencias científicas que los doctores Francisco Gómez y Pablo Pérez, miembros de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) y de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), han publicado en la revista Current Opinion in Cardiology bajo el título Artificial sweeteners and cardiovascular risk.

El trabajo analiza cómo el consumo de edulcorantes artificiales incide sobre el desarrollo de obesidad, factores de riesgo cardiometabólicos como la hipertensión, la dislipemia y la diabetes mellitus, e incluso en el desarrollo de eventos cardiovasculares. De acuerdo con las evidencias recopiladas, concluye que, lejos de ayudar a adelgazar, los edulcorantes artificiales favorecen "un incremento ponderal derivado de distintos mecanismos a nivel neuroendocrino relacionados con la saciedad y que se activan de forma anómala tras ser consumidos".

Excluye así el beneficio que "pueden tener sobre el control del peso" y señala que "no pueden ser una alternativa a otras medidas nutricionales más saludables" como el consumo de productos de origen vegetal, la reducción de la ingesta de alimentos procesados y la realización de actividad física regular.