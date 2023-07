Tierra de nuestras madres es el sorprendente debut en el largometraje de la directora y productora Liz Lobato (Madrid, 1967), con el que consiguió dos premios en la sección Zonazine, del último Festival de Málaga: los de mejor interpretación masculina (para el veterano Saturnino García) y el del público. Una surrealista comedia sobre nuestras raíces, que da el protagonismo a los habitantes de la "España vaciada" (salvo Saturnino los demás actores no son profesionales). Se estrena en cines este 21 de julio.

En la película una cabra (con la voz de la madre de Liz, que falleció antes de ver terminada la cinta) nos cuenta la historia de Rosario (Saturnino García), una mujer nonagenaria que vive con su hijastro con discapacidad, su borrico y su cabra en un pueblo de Castilla-La Mancha, Villacarrizo, donde unos especuladores intentan hacerse con sus tierras. Rosario será la única que se resista a vender su terreno, porque quiere permanecer en la tierra de sus antepasados.

Tierra de nuestras madres es la ópera prima de la cineasta de Villacañas, tras cuatro cortometrajes en los que también homenajeaba a la gente que resiste en la "España vaciada". "La película -nos cuenta la directora-, nace de mi interés por las entrañas de la tierra, por nuestras raíces y lo poco legitimadas que están. Solemos despreciar esas raíces y creo que si hay que defender algo es aquello de donde venimos".

"Además -continúa-, solemos someternos a cualquier poder de una manera tonta y loca, como diría mi padre. Simplemente, porque se llama poder. Lo que defiendo es la lucha para recuperar lo que se pierde, pero no lo que se pierde de arriba, sino lo que se pierde de abajo. Como los brotes que conectan unas raíces con otras".

Fotograma de 'Tierra de nuestras madres'

"La infancia es la verdadera patria del hombre" Liz Lobato asegura que la película también es un homenaje a la gente que resiste en los pueblos: "Yo soy de pueblo, soy de Villacañas, en Castilla-La Mancha. Y como decía Rilke: "la verdadera patria del hombre es la infancia". Para mí, y para mucha gente, esa infancia es un momento de cierta coherencia, no diría de felicidad, en muchos casos, pero sí de cierta coherencia". "Por eso -añade la directora-, en el pueblo he vivido unas relaciones humanas tan ricas. Que no estaban nunca en lo que se decía, sino en lo que había. La gente no se abrazaba ni se decía "I love you", sino que se pegaban collejas y se llamaban tontos. Pero eso no era lo importante, sino lo que había debajo: una vida humana riquísima. Yo recuerdo que el sabor más rico que he probado en mi vida era el agua que me sacaba mi tata de su tina. Nunca más he probado nada igual. Eso es lo que quiero transmitir con la película, la sensación que sentía al beber el agua de la tina de mi tata".

"El mundo rural es muy rico porque cada uno te ofrece lo que tiene" Los auténticos protagonistas de la película son los habitantes de Villacarrizo. Preguntamos a Liz cómo se han tomado eso de ser actores: "Ha sido algo como muy loco. Yo llevo mucho tiempo, desde el 2005, rodando cortos en blanco y negro por allí. Lo último que hice fue un documental en blanco y negro de dos señores en una furgoneta recorriendo los parajes del pueblo. Entonces me conocen, saben que hago cosas que hablan de ellos. Cuando proyectamos mi primer corto, que ganó algunos premios en España y muchos más fuera, la proyección no se oía, solo se oía a los abuelos contando a los nietos: "Mira, eso es una artesa, ahí matábamos a los gorrinos". "El mundo de los pueblos es muy rico porque la gente te ofrece lo que tiene -añade-. Uno tiene una manta, otro tiene una cabra... pero todo te lo ofrecen. Y para la película me lo han ofrecido todo. Ellos son los protagonistas. Y Saturnino, que se convirtió en uno más del pueblo. Una de las actrices era la que nos hacía la comida en el perol, en el campo... Todos están ahí". Rosario (Saturnino García) se gana la vida vendiendo sal de higuera a los viejos, que conocen sus usos milenarios... y a los no tan viejos, mezclándola con tranquilizantes de farmacia y más ingredientes. Preguntamos a Liz si hay algo de sanación en esa tierra: "Sí, esa sal escuece, pero lo que escuece cura. Hay que reencontrarnos con la tierra que estamos hechos unos sin fuste". Destacar el sentido del humor surrealista de la película. "No busqué ese sentido del humor porque sabía que estaba allí. Solo había que reflejarlo. La gente habla en la película igual que hablan los viejos de allí, como a mí me ha hablado mi madre toda la vida". Fotograma de 'Tierra de nuestras madres'

"Saturnino García es la madre de todas las madres" Aunque Saturnino García (León, 1935) lleva casi toda la vida como secundario de lujo, la mayoría le descubrimos con su sorprendente papel en Justino, un asesino de la tercera edad (Santiago Aguilar Alvear y Luis Guridi, 1994), con el que ganó el Premio Goya al actor revelación. Desde entonces ha seguido siendo un rostro habitual en numerosas películas y en la serie Cuéntame. Y a sus 88 años está realmente increíble en el papel de Rosario. Preguntamos a Liz Lobato por qué pensó en él para interpretar a la nonagenaria Rosario: "No se me ocurre nadie mejor para encarnar a la Tierra, a una Madre Universal que este bruto maravilloso, este juglar como eterno que es Saturnino. Y que fuera un hombre, en vez de una mujer, no lo pensé, simplemente lo hice. Pero ahora pienso que para buscar lo profundo no se puede ir con una apisonadora. Si hacemos un viaje como un lapsus entre lo que yo concibo y lo que hay, entonces el pensamiento funciona, trabaja... la imaginación se desarrolla. Es un hombre que no solo es una mujer, es la mujer, es la madre de todas las madres". "En su personaje están el arquetipo femenino y el masculino -añade-. Y a Saturnino le pareció interesante trabajar eso. Aunque un día me dijo: "Pero es que está Rosario...". A lo que yo le contesté: "Saturnino, Rosario se llamaba Burt Lancaster en La rosa tatuada" Y me dijo: "¡Ah!". José Luis Cruza, Milagros Torres Perales, Carlos Alberto Márquez, Néstor Espada, Luis Miguel Torres Clemente, Rosa Aranda Medrano, Antonio José Novillo, Pilar Rivera, Juliana Sesmero y Maruja López Santos son otros protagonistas de la cinta. Todos ellos actores no profesionales. Saturnino García en 'Tierra de nuestras madres'

"La gente mayor tiene muy pocas fotos" Hay momentos en los que la gente del pueblo cuenta sus sueños en los que es inevitable acordarse de ese clásico de Berlanga que es Bienvenido Mr. Marshall (1953). "Lo malo es que la gente del pueblo ya no sueña con el tractor, como en esa película -afirma Liz-. Lo malo es que sueñan con mundos que no están a nuestro alcance y que nos hacen sentirnos eternamente insatisfechos. Porque nunca podremos llegar a ser esa señora rubia, delgada y llena de purpurina. Crean una frustración en nosotros que nos hace consumir, etc... Lo malo es que se pierde ese sueño del tractor". La película reconstruye la vida de algunos de esos habitantes del pueblo, de forma divertidísima, gracias a antiguas fotografías. "Algunas fotos son suyas de verdad -nos comenta Liz-. Aunque me he dado cuenta de que mucha gente mayor no tiene casi fotos. Porque antes no era fácil ni barato hacérselas. Algunos tenían de la feria del pueblo. Pero de su infancia no tenían casi ninguna. Por eso he usado fotos familiares, como algunas de mis abuelos. Mi madre es la voz de la cabra, que es la narradora de la película (desgraciadamente murió cuando la película estaba en fase de montaje, aunque pudo ver el tráiler).