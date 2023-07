El WEI mide el poder y la libertad de las mujeres para tomar decisiones y aprovechar las oportunidades, mientras que el GGPI evalúa el estado de las mujeres en relación con los hombres en las principales cuestiones del desarrollo humano (salud, educación, inclusión y toma de decisiones).

De esta manera, ambas organizaciones de la ONU han alertado de que, según ambos nuevos índices, "las mujeres están empoderadas para conseguir de media solo el 60% de su potencial total", y "logran el 72% de lo que los hombres pueden conseguir en términos de desarrollo humano".

"Se necesitan esfuerzos sostenidos para cumplir las promesas de igualdad de género, garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y garantizar plenamente sus libertades fundamentales", ha concluído Bahous.

