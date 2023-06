Del acoso sexual a los insultos: ¿Son las redes un espacio seguro para las mujeres?

Prácticamente la totalidad de la población usa las redes sociales para comunicarse. El 90% de las jóvenes entre 16 y 24 años utiliza redes como Whatsapp, Instagram y YouTube habitualmente y, según un estudio del Instituto de las Mujeres, casi la mitad se ha sentido alguna vez ofendida y acosada a través de las mismas, con especial incidencia en el acoso afectivo-sexual. El informe "Mujeres jóvenes y acoso en redes sociales" especifica que el 52'2% de los mensajes de los agresores son de carácter sexual e intimidatorio y en un 53% de los casos divulgan fotografías sexualmente explícitas sin el consentimiento de la víctima. Instagram es la red social en la que se produce la mayoría de situaciones de este tipo (un 79,9%). Un 44% de las agresiones son insultos, amenazas, burlas o mensajes hirientes a resultas de una negativa de la joven a acceder a los deseos del varón.

¿La defensa es posible? El caso de Yolanda Domínguez

En 2018 el youtuber UTBH (Un Tío Blanco Heterosexual) centró uno de sus videos sobre Domínguez, descalificando su trabajo. Los comentarios que siguieron a dicho video contenían frases como "A Yolanda Domínguez hay que matarla", "Yo opino que hay que prenderla fuego de una plaza pública, así escarmientan todas", "Putas ganas de meterle una hostia", "Pártele la cara", "Feminista buena, feminista muerta", etc. En 2019, Domínguez cuestionó en un hilo de Twitter que la Universidad Europea Miguel de Cervantes invitase a UTBH a una mesa redonda sobre feminismo. Se trataba, afirmaba Domínguez, de un perfil que era un troll, machista y violento con las mujeres, por lo que invitarlo suponía machismo institucional por parte de la Universidad. Lo cierto es que UTBH es uno de los youtubers que centran gran parte de los contenidos que monetiza en una crítica feroz a mujeres, normalmente del espectro político de la izquierda.

UTBH le exigió en un nuevo video que rectificara y retirara esos tuits y, tras un intercambio en el que Yolanda Domínguez se negó a ello y UTBH generó nuevos videos, la demandó ante la jurisdicción civil por atentar contra su honor. En el trámite de la audiencia previa al juicio, UTBH admitió que estaba justificado que se le llamara troll y machista, pero no "violento con las mujeres". En 2022, el Juzgado de Primera instancia estimó parcialmente la demanda de UTBH y este lo celebró con cuatro nuevos videos, comentando la sentencia con aceradas críticas sobre las feministas. Los comentarios ofensivos de sus seguidores siguieron acumulándose durante todo este tiempo. Yolanda Domínguez apeló la sentencia. Finalmente, el 21 de junio de 2023 la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación de Domínguez, desestimó la demanda de UTBH y le impuso el pago de las costas causadas.

“Nadie te prepara para gestionar el odio“

Yolanda Domínguez cree que no hay que restar importancia a la violencia virtual, como se hace a menudo: "Muchas compañeras me han confesado que no me defienden en redes porque al hacerlo los trols la toman con ellas y no soportan esa situación. Sus reflexiones suelen ser "no sé cómo lo aguantas", "si a mí ya me afectan dos mensajes de odio no quiero ni pensar lo que sufres tú"… Nadie te prepara para gestionar el odio. La gente te suele aconsejar que no contestes, que no lo leas, pero eso es como decirle a una mujer a la que alguien le está agrediendo físicamente que no salga de su casa y así evita la posibilidad del daño".