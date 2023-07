La cantante y actriz Jane Mallory Birkin ha muerto este domingo a los 76 años, según informan los medios franceses. La estrella anglo-francesa llevaba tiempo apartada de la escena por problemas de salud. El canal 'BFMTV' ha informado, citando fuentes del entorno de Birkin, que ha fallecido en su domicilio. La artista había vuelto al trabajo puntualmente tras sufrir un ataque vascular cerebral en 2021. En marzo pasado su entorno había anunciado la anulación durante dos meses de sus conciertos, pero luego a finales de mayo llegaron nuevas cancelaciones.

Birkin adquirió fama internacional por su relación, dentro y fuera de la pantalla, con su mentor, compositor y socio Serge Gainsbourg. Una de las primeras colaboraciones de la pareja fue la canción sexualmente explícita 'Je t'aime... moi non plus', que se convirtió en un éxito a nivel internacional en 1969.

Participó en películas como 'Deseo de una mañana de verano' (1967), 'Muerte en el Nilo' (1978) o 'Muerte bajo el sol' (1981) y publicó 13 álbumes de estudio.

De Reino Unido a Francia

Birkin nació en 1946 Reino Unido, donde comenzó su carrera en el cine, hasta que en 1968 decidió instalarse en Francia, donde conoció al cantante Serge Gainsbourg, con el que vivió una historia de amor y algunos escándalos. Con Gainsbourg tuvo una hija, Charlotte. Tras la ruptura de esa relación en 1981, continuó su carrera como cantante y actriz, apareciendo en escena y publicando álbumes como 'Baby Alone in Babylone', en 1983 (por el que fue recompensada con un disco de oro), y 'Amour des Feintes', en 1990, ambos con letra y música de Gainsbourg. En 2002 compuso su propio álbum, 'Arabesque' (también disco de oro), y en 2009 publicó una colección de grabaciones en directo, 'Jane at the Palace'.

Por otro lado, su interés por el cine venía desde la cuna, ya que era hija de una célebre actriz inglesa, Judy Campbell. Sus primeros papeles fueron en dos películas premiadas en el Festival de Cannes, 'Le Knakck' de Richard Lester en 1965 y, sobre todo, 'Blow-Up' ('Deseo de una mañana de verano) de Michelangelo Antonioni en 1967.

Ya en su etapa francesa, continuó con papeles más bien cómicos como en 'La moutarde me monte au nez' (La mostaza se me sube a la nariz) o 'La course à l'échalote' (Las carreras de un banquero).