Se venden por 13,1 millones de euros dos retratos de Rembrandt ocultos desde 1824

La casa de subastas Christie's ha vendido este jueves en Londres por 11,2 millones de libras (13,1 millones de euros) dos retratos del artista neerlandés Rembrandt reaparecidos recientemente tras haber estado en una colección privada del Reino Unido desde 1824.

Los retratos, firmados en 1635, que muestran a una pareja de ancianos neerlandeses, han superado el precio estimado por la casa de subastas, que los valoraba entre 5 y 8 millones de libras (de 5,8 a 10,4 millones de euros).

La pareja de obras ha estado expuesta en Nueva York, Ámsterdam y Londres en las últimas semanas, tras haber superado una "amplia investigación académica y un análisis científico" en el Rijksmuseum, ha detallado Christie's en un comunicado.

Los expertos han considerado "un redescubrimiento histórico" el hallazgo de los retratos, en los que aparece el rico fontanero Jan Willemsz van der Pluym (hacia 1565-1644) y su esposa Jaapgen Carels (1565-1640).

“#AuctionUpdate #RembrandtVanRijn's 'Portrait of Jan Willemsz. van der Pluym (1565-1644) and 'Portrait of Jaapgen Carels (1565-1640)' achieved £11,235,000. A landmark re-discovery of the last known pair of portraits by #Rembrandt to remain in private hands: https://t.co/Avr04T2Bdw pic.twitter.com/DBuPQKSYaV“