El helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte, primera aeronave de vuelo controlado desplegada en otro mundo, ha restablecido el contacto con el rover Perseverance tras 63 días de silencio de radio. Una interrupción que estaba prevista por los responsables de la misión, ya que en su último vuelo, Ingenuity aterrizó en un área donde una colina bloqueaba la comunicación con el rover.

El último vuelo tuvo lugar el 26 de abril, pero los controladores de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés), perdieron contacto con la aeronave mientras descendía hacia la superficie para aterrizar. Después de revisar su estado, el equipo cree que Ingenuity podrá volver a volar de nuevo "en las dos próximas semanas".

"Los datos indican que todo va bien con el helicóptero, y que Ingenuity podría volver a volar pronto", ha informado el JPL en su cuenta de Twitter.

