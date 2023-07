Este lunes ha comenzado el juicio contra los etarras Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', y Miren Itxaso Zaldúa por el atentado contra el senador y presidente del PP de Aragón, Gimenez Abad, quien fue asesinado en Zaragoza el 6 de mayo de 2001 en presencia de su hijo de 16 años cuando iban a ver un partido de fútbol a La Romareda. Tres disparos por la espalda acabaron con su vida.

El exjefe de ETA Carrera Sarobe ha negado durante el juicio en la Audiencia Nacional haber estado en Zaragoza el día del asesinato. Tanto él como su compañera de banquillo, Itxaso Zaldúa, que como él se enfrenta a una petición del fiscal de 30 años de cárcel por estos hechos, han presentado sendas coartadas para tratar de rebatir a la Fiscalía su participación en ese atentado.

Carrera Sarobe ha asegurado que ese domingo fue a Senpere (Francia) a las fiestas de Herri Urrats, organizada por las ikastolas vascas de "Iparralde", y ella ha indicado que estuvo en el cine con unas amigas en un centro comercial de Usurbil.

En una fiesta en Francia y en el cine

Sin más prueba que su palabra y la de los testigos que lo puedan corroborar los próximos días de juicio, los dos han tratado ante todo de convencer al tribunal, ante el que han declarado en español, de que no estuvieron en Zaragoza cuando se produjo el asesinato del senador del PP.

'Ata' ha explicado que estuvo en una "barra popular" de una "txozna" en las fiestas de Herri Urrats en Senpere (Francia), que se celebra siempre el primer domingo de mayo, y que si bien hubo dudas de que se pudiera suspender por el mal tiempo, al final no hizo tan malo y fue.

Zaldúa por su parte ha asegurado solo ha estado en Zaragoza "de pequeña" con su padre para ver "la pilarica", y que el día del asesinato de Giménez Abad fue al cine con sus amigas en Usurbil. Se acordaba, ha dicho, porque de ese día recordaba "la acción", refiriéndose al atentado.

"En la dureza de todas la acciones de ETA, esa en particular me pareció dura, porque recuerdo haber oído en la radio, en el coche, la noticia del atentado en la radio y que había un niño", ha relatado Zaldúa para explicar que recordaba haberlo escuchado en el parking del centro comercial de Usurbil al que fue a ver la película "Dime que no es verdad", cuyo título ha rememorado a preguntas de su abogado.

"Hilando es verdad que era primer domingo de mayo y nosotras también solíamos ir todos los años al Herri Urrats", pero como ese día no hacía buen tiempo, ha dicho ella también, y tenía obras en su casa, ella y sus amigas decidieron quedarse.