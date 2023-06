La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda suspender por un plazo de cinco años la ejecución de la condena a seis años de cárcel impuesta por el caso ERE al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, del PSOE, debido a la enfermedad que padece, según un auto notificado este lunes a las partes personadas.



En el auto, al que ha tenido acceso RTVE, el tribunal accede a la solicitud de suspensión de la pena privativa de libertad realizada por la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía, una petición que fundamentaba en el artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.



Los magistrados argumentan en su resolución, contra la que cabe interponer recurso de súplica, que la concesión del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad "es una potestad discrecional del juez o tribunal".

En el caso del artículo 80.4 del Código Penal, "en ese ámbito de discrecionalidad" se debe atender a que el penado "se encuentre aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables", señala el auto.

Con fecha 15 de junio de 2023, el médico forense del IML emitió informe que concluye que el expresidente de la Junta de Andalucía " se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables en los términos que señala el artículo 80.4 del Código Penal, sin perjuicio de las consideraciones que se añaden en el presente informe médico forense que hacen desaconsejable su ingreso en centro penitenciario". La Sección Primera de la Audiencia subraya que "este Tribunal, en casos como el presente, referidos a cuestiones médicas, se ve sometido a los criterios técnicos del experto en la materia , cuyos conocimientos son esenciales para poder resolver sobre el fondo de las cuestiones jurídicas planteadas". El auto añade que, "a la vista del informe de la médico forense, experta en la materia, a la que ha sido remitida la documentación obrante en la causa, esta Sala no puede sino acordar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por plazo de cinco años con los apercibimientos legales, teniendo en cuenta además los informes de las acusaciones que no se oponen a la concesión del beneficio solicitado por la representación del penado".

Previamente, han pesado un informe de una especialista del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla según el cual Griñán, de 77 años, padece "una enfermedad muy grave con padecimientos incurables" que hace "desaconsejable su ingreso" en prisión; así como el pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción , que no se opuso a suspender la pena de prisión del expresidente socialista de la Junta de Andalucía por "enfermedad muy grave e incurable".

Único alto cargo del PSOE condenado que no ha entrado en prisión

Griñán es el único alto cargo la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE condenado por el caso de los ERE que no ha entrado en la cárcel, ya que a principios de este año lo hicieron cuatro de los ocho ex altos cargos: los ex consejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández.

También entraron en prisión el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el exdirector de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano, y en abril lo hizo el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, quien también sufre cáncer pero la Justicia determinó que sí podría entrar en la cárcel.

Hace unos días al exconsejero de Empleo José Antonio Viera se le concedió el régimen de tercer grado debido a una enfermedad grave y el resto de la condena la cumplirá en el Centro de Inserción Social (CIS) de Huelva.