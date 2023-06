La Fiscalía Anticorrupción ha avalado que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años por el caso de los ERE, no entre en prisión porque "padece una enfermedad muy grave e incurable".

Los fiscales delegados en Sevilla se han pronunciado así en un escrito a la Sala al que ha tenido acceso RTVE, "a la vista del informe emitido" por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla el pasado día 15, en el que la forense desaconsejó que el expolítico socialista ingresara en la cárcel al estar diagnosticado de cáncer de próstata.

La médico consideró que se trata de una "enfermedad muy grave con padecimientos incurables" que se encuadraría en el artículo 80.4 del Código Penal para suspender la pena sin ningún requisito.

Tras la solicitud de su defensa, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla acordó a comienzo del año aplazar la decisión sobre si debía o no cumplir la condena de cárcel hasta que concluyera las sesiones de radioterapia que debía recibir por la enfermedad.

No obstante, una vez terminado el tratamiento, la forense estudió el último análisis médico aportado por Griñán, el 6 de junio, y concluyó que el cáncer no había remitido. Insitió también en que la enfermedad es "incurable" y que eran "preceptivas revisiones periódicas" y otras terapias que puedan posibilitar la remisión. En un informe anterior, la medico recomendó igualmente que no entrara en la cárcel por la enfermedad.