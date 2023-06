Taylor Swift dará un concierto el 30 de mayo de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en la que será su única parada española de la parte europea de su gira 'The Eras Tour'.

Swift solo ha actuado una vez anteriormente en España, también en Madrid, en 2011. Además, iba a ser la estrella del Mad Cool 2020, que se suspendió por la pandemia.

La etapa europea comenzará con dos conciertos en París, los días 9 y 10 de mayo, y acabará con otras dos citas, en Londres, el 16 y 17 de agosto, según ha publicado este martes la artista en su página web.

“EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY ��‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV“