La presidenta del Observatorio de Violencia de Género pide no usar esta "lacra" como "arma política"

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, ha pedido este martes que no se use la "lacra" de los crímenes machistas como "arma política" y tampoco dar "un paso atrás" en las políticas de igualdad.

"Que se cuestione la existencia de un delito que existe desde 2004 y con cerca de 800.000 condenas, es negar la realidad", ha afirmado en una entrevista en La Noche en 24 horas al ser preguntada por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que este lunes rechazó la violencia de género por considerarla "un concepto ideológico".

“Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género: "Que se cuestione la existencia de un delito del cual existen, desde 2004, cerca de 800.000 condenas, es negar la realidad"#LaNoche24h ��

▶https://t.co/whEwXw62ze pic.twitter.com/rodmRjkM1i“ — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) June 20, 2023

Carmona se ha mostrado sorprendida de que "un delito condenado en nuestro Código Penal" sea cuestionado de ese modo y ha recordado que el Tribunal Supremo ya ha dictado "muchas sentencias en las que define qué es el sexo y el género". "No es una ideología en absoluto", ha insistido.

"Son una serie de afirmaciones desafortunadas e inciertas que ponen a la mujer en el disparadero, es la acreditación de que todavía hace falta mucho por hacer en España y en el mundo", ha añadido, también en referencia a varios antiguos mensajes machistas del nuevo presidente del Parlamento balear.

En este contexto, la también vocal del CGPJ ha señalado que aunque la sociedad española "es modélica e imitada por otros países de nuestro entorno", aún existen "resistencias", por lo que pide no usar "políticamente" un tema tan "sensible", algo que considera una "falta de respeto" hacia las víctimas. No obstante, ha celebrado que la violencia de género sea "una cuestión de Estado" y que se incluya en "las agendas políticas". "Este discurso ha entrado como algo prioritario", ha dicho.

La educación, clave para luchar contra el machismo Para ella, la educación en los centros escolares y en casa es un punto fundamental para avanzar hacia la igualdad, especialmente ante las numerosas niñas que acuden a los juzgados a denunciar el maltrato en sus primeras relaciones afectivas. "La Justicia actúa cuando ya ha ocurrido el hecho, apaga el fuego y condena esos delitos tan graves. Tenemos que empezar desde muchísimo antes, desde la educación", ha explicado, asegurando que no se trata de "adoctrinar", sino de enseñar a detectar los primeros indicios de maltrato. "Lo importante es que continúen las políticas [de igualdad], tengan la estructura que sea", ha defendido, poniendo los datos del descenso de asesinatos machistas sobre la mesa. Así, aunque ha lamentado que aún siga habiendo una media de 50 crímenes al año, ha desvelado que en los últimos diez años han logrado reducir el número de víctimas a manos de sus parejas: "Se va avanzando muy lentamente, pero poco a poco y con esfuerzo se puede reducir, no es una utopía".