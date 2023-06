La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, ha pedido este martes que no se use la "lacra" de los crímenes machistas como "arma política" y no dar "ni un paso atrás" en la lucha.

"Que se cuestione la existencia de un delito que existe desde 2004 y con cerca de 800.000 condenas, es negar la realidad", ha afirmado en una entrevista en La Noche en 24 horas al ser preguntada por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que este lunes rechazó la violencia de género por considerarla "un concepto ideológico".