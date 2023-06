Desaparece un submarino que se utiliza para trasladar turistas a visitar los restos del Titanic

OceanGate Expeditions es la única compañía que tiene un submarino, llamado "Titan", que es capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del Titanic de cerca.

La compañía había anunciado recientemente en su web y redes sociales que había una expedición "en marcha" para ver los restos del Titanic.

El 14 de junio, la compañía dijo en Twitter que estaba usando la empresa de comunicaciones Starlink para mantener abierta la línea de comunicación con la expedición que se dirigía al Titanic.

“The wreck of the Titanic lies about 400 miles off the coast of Newfoundland. Without any cell towers in the middle of the ocean, we are relying on @Starlink to provide the communications we require throughout this year’s 2023 Titanic Expedition.



More: https://t.co/F7OtKI0En7 pic.twitter.com/wr7HeKlGjj“