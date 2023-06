Al menos 15 personas han muerto y otras diez han resultado heridas este jueves al chocar un semirremolque con un minibús que transportaba a personas con discapacidad en Canadá, según ha informado la policía en una rueda de prensa.

"Hemos podido determinar que al menos 15 personas han fallecido como consecuencia de esta colisión", ha asegurado el subcomisario de la Real Policía Montada de Canadá en Manitoba, Rob Hill.

"Diez personas han sido trasladadas al hospital con heridas diversas", ha añadido Hill, que ha informado de que en el minibús viajaban 25 personas, "en su mayoría ancianos".

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha señalado a través de Twitter que "las noticias que llegan de Carberry, Manitoba, son increíblemente trágicas" y ha trasladado sus condolencias a los allegados de las víctimas.

