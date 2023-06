La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en la dificultad de llegar a acuerdos con los funcionarios de la Administración de Justicia cuando todavía no se han constituido los nuevos gobiernos autonómicos y doce comunidades tienen las competencias transferidas. Declaraciones realizadas a periodistas en Vigo tras las del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, afirmando que "ahora mismo no hay posibilidad de alcanzar un pacto hasta que haya un nuevo Gobierno y lamentando que no se haya podido aprobar la Ley de Eficiencia Organizativa, "paralizada" al disolverse el Parlamento por la convocatoria electoral del 23 de julio.

Rodríguez ha emplazado este miércoles a los sindicatos de los funcionarios a "continuar" negociando "una vez que se constituyan las nuevas Cortes Generales". Ha insistido, además, en que es "falso" que los funcionarios vayan a tener que trabajar en el mes de agosto y dice que el Ministerio de Justicia está analizando la situación para resolver el atasco, ya que "los principales perjudicados son los ciudadanos".

Por su parte, Llop ha pedido a los trabajadores que no vayan a "maximalismos" y "miren por el buen funcionamiento del servicio de público de Justicia. Aun así, ha ratificado su respeto a la huelga, asegurando que es "absolutamente sensible" ante sus reivindicaciones.Ha aludido al "momento complejo" actual para negociar "cualquier aumento en las retribuciones".

Reacciones del Gobierno tras la votación este martes del comité de huelga, que decidió mantener el parón indefinido, de los 45.000 funcionarios llamados a él, iniciado el pasado 17 de abril. Los trabajadores rechazaron, por lo tanto, aplazar el conflicto hasta la constitución del nuevo Gobierno, -justo lo que piden desde Justicia- y "exigieron" a sus representantes sindicales continuar con el paro para forzar el diálogo ahora roto, según el portavoz de CCOO, Javier Hernández.

En las asambleas celebradas este pasado lunes, el apoyo a mantener la huelga fue prácticamente unánime en territorios como la Comunidad de Madrid -con el 93,5 % de votos a favor-, Asturias -91,4- y Murcia capital -91,1 %-, y solo se rechazó en Valencia -65% a favor de aplazarla-, Córdoba -56,5 %- y Huelva -51 %-.