La Abogacía del Estado ha indicado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que no tiene margen legal para parar no elevar al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, según consta en un informe solicitado por la propia Llop.

▪️La respuesta ha sido "no", Justicia no puede dejar de trasladar al Consejo de Ministros una propuesta de nombramiento del Fiscal General del Estado pic.twitter.com/Qxe5XatUw0“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 13, 2023

La ministra ha preguntado a la Abogacía del Estado si podía parar el nombramiento de Dolores Delgado, después de que dos asociaciones de fiscales lo hayan reclamado alegando que podía ser "nula" la propuesta, porque no cumplió el trámite legal.

Sin embargo, los Servicios Jurídicos del Estado han sido claros y han emitido un informe indicando que la ministra de Justicia tiene la obligación legal de trasladar la propuesta del Fiscal General del Estado al conjunto del Gobierno, algo que se espera que haga este martes en el Consejo de Ministros, pues no puede valorar la designación.