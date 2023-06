La Asociación de Fiscales pide al Gobierno que no nombre a Delgado fiscal de Memoria Democrática

La Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador y mayoritario en la carrera, ha solicitado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que impida el "inadmisible" nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, alegando que su elección por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue nula de pleno derecho.

En una carta a la que ha tenido acceso a RTVE, la AF reclama a Llop que no traslade al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general para situar a Delgado al frente de esta nueva Fiscalía de Sala o que, en caso de haberlo hecho ya, comunique la petición de la asociación para que no acuerde el nombramiento "por concurrir causa de nulidad de pleno derecho".

Además, advierte de que, si finalmente el Gobierno decide seguir adelante con el nombramiento de Delgado, "la resolución del Consejo de Ministros puede ser impugnada, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria (...) y, eventualmente, ante jurisdicción constitucional, sin perjuicio del resto de acciones que se consideren procedentes".

Las razones por las que cree que es "nula" su elección

Según la asociación mayoritaria de fiscales, existe "causa de nulidad de pleno derecho" en la designación de Delgado, que también fue ministra de Justicia, por la "omisión del preceptivo informe -aunque no vinculante- del Consejo Fiscal", y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron "por causa justificada".

Esa "causa justificada", aduce la AF, es que sus seis vocales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno al entender que, "una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales".

Además, subrayan el incumplimiento de las normas sobre apreciación de incompatibilidades", dado que su "pareja sentimental", el exjuez Baltasar Garzón preside una fundación dedicada a cuestiones de memoria histórica y derechos humanos.

Su misión es, según su página web, "combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos, la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, para lo cual trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal".